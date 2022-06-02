تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»

القاهرة - بوابة الوسط

اقترب النجم الليبي المعتصم المصراتي لاعب «سبورتنغ براغا» البرتغالي، من الانتقال إلى فريق فولهام العائد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفق تقارير صحفية.

وتحدثت تقارير، في منتصف الشهر الماضي، عن اهتمام أندية إنجليزية بالحصول على خدمات المصراتي الذي قدم موسمًا مميزًا مع فريق «براغا».

وأفاد موقع أخبار الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، بأن المصراتي اقترب بشكل كبير من الانتقال إلى فولهام.

مارتينز: المصراتي يستحق ناديًا أفضل من براغا

ونقلت قناة «بي بي سي» عن مدرب المنتخب الوطني كورنتين مارتينز قوله إن غياب المصراتي عن الفريق، جاء بسبب الانتقال المحتمل إلى فريق فولهام، قائلاً: «أعتقد أنه يستحق ناديًا أفضل من نادي براغا. بالنسبة لليبيا، سيكون من الرائع رؤيته يزداد تألقًا وترتفع قيمته».

- المصراتي في إنجلترا تمهيدا للانضمام لـ«البريميرليغ»

وبعدما عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بدأ فولهام البحث عن لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لتسجيل عودة مميزة في أقوى دوريات العالم، الذي يأملون الاستمرار ضمنه هذه المرة.

«سبورتينغ براغا» يطلب 13 مليون جنيه إسترليني

وأضاف التقرير أن فولهام تواصل مع نادي «سبورتنغ براغا» البرتغالي قبل أسبوعين، والذي طلب 13 مليون جنيه إسترليني للتفريط في نجم وسط الملعب إلى الفريق الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن المصراتي سيحسم وجهته خلال الأيام المقبلة، سواء كان فولهام قادرًا على تمويل الصفقة أم لا، لكن مغادرة النجم الليبي الفريق البرتغالي أصبحت مؤكدة في ظل اهتمام أندية أوروبية عديدة بالحصول على خدماته.

وتحدث التقرير عن قدرات المصراتي الذي وصفه بـ«وحش» خط الوسط، مشيدًا بالقدرات البدنية العالية وقدرته على اللعب 90 دقيقة أسبوعا تلو أسبوع، إضافة إلى طول قامته التي تساعده على القيام بأدوار مهمة للتحكم في وسط الميدان، ويجعله أحد اللاعبين الذين يعتمد عليهم في منطقة الوسط الدفاعي.

ما الذي يمكن أن يقدمه المصراتي إلى فولهام؟

عاني فريق فولهام من تلقي عددًا كبيرًا من الأهداف خلال الفترة الأخيرة، والحفاظ على شباك نظيفة لأكبر فترة ممكنة يجعل الفريق أكثر حظًا في حجز مكانة بالدوري الإنجليزي الممتاز، باعتبار أن المنظومة الدفاعية تمثل الجزء الأهم في الموسم الجديد، لذلك فإن الفريق يحتاج لاعبا بحجم المصراتي.

وأظهر المصراتي قوته في قيادة الوسط الدفاعي لفريق «سبورتنغ براغا» هذا الموسم. لا ينتظر من لاعب الارتكاز التهديف أو المساهمة في صناعة الأهداف، إذ دوره في خلق مساحات والضغط على حامل الكرة لدى الفريق الخصم ومساعدة زملائه المدافعين في التغطية الدفاعية و مراقبة مهاجمين الخصم داخل وسط الميدان. ويقول التقرير إن المصراتي أظهر قدرته على تغطية الثغرات الدفاعية في منتصف ملعب فريقه، بينما يساند الهجوم باختراقات خاطفة في الثلث الأخير.