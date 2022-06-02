تعرف على نتائج مباريات الجولة الثالثة في «أواسط الممتاز»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأربعاء، ثلاث مباريات في الجولة الثالثة لنهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم لفئة الشباب تحت 20 عامًا.

وقاز الأخضر على الأهلي بنغازي، بثلاثة أهداف دون رد، وفاز الاتحاد على الهلال بهدفين لصفر، وفاز الاتحاد المصراتي على الأولمبي بهدفين لصفر.

- 3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط

- أواسط الأهلي بنغازي أبطالا للدوري