تعرف على نتائج مباريات الجولة الثالثة في «أواسط الممتاز»...

جرت أمس الأربعاء، ثلاث مباريات في الجولة الثالثة لنهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم لفئة الشباب تحت 20 عامًا.
وقاز الأخضر على الأهلي بنغازي، بثلاثة أهداف دون رد، وفاز الاتحاد على الهلال بهدفين لصفر، وفاز الاتحاد المصراتي على الأولمبي بهدفين لصفر.
- 3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط
- أواسط الأهلي بنغازي أبطالا للدوري
الترتيب بعد الجولة الثالثة
ويتساوى فريقا الاتحاد المصراتي والاتحاد في الصدارة برصيد 7 نقاط لكل منهما، وبفارف الأهداف يأتي الاتحاد المصراتي أولًا، له 7 أهداف، وعليه 2 (+ 5)، ويليه الاتحاد له 6 وعليه 3 (+ 3)، ومن خلفهما الأولمبي والأخضر برصيد 4 نقاط لكل منهما، وخامسًا الهلال وسادسًا الأهلي بنغازي برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
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