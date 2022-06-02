Atwasat

تعرف على نتائج مباريات الجولة الثالثة في «أواسط الممتاز»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 02 يونيو 2022, 11:37 صباحا
تعرف على نتائج مباريات الجولة الثالثة في «أواسط الممتاز»
أواسط فريق الاتحاد المصراتي. (الإنترنت)
alwasat radio

جرت أمس الأربعاء، ثلاث مباريات في الجولة الثالثة لنهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم لفئة الشباب تحت 20 عامًا.

وقاز الأخضر على الأهلي بنغازي، بثلاثة أهداف دون رد، وفاز الاتحاد على الهلال بهدفين لصفر، وفاز الاتحاد المصراتي على الأولمبي بهدفين لصفر.

- 3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط
- أواسط الأهلي بنغازي أبطالا للدوري

الترتيب بعد الجولة الثالثة
ويتساوى فريقا الاتحاد المصراتي والاتحاد في الصدارة برصيد 7 نقاط لكل منهما، وبفارف الأهداف يأتي الاتحاد المصراتي أولًا، له 7 أهداف، وعليه 2 (+ 5)، ويليه الاتحاد له 6 وعليه 3 (+ 3)، ومن خلفهما الأولمبي والأخضر برصيد 4 نقاط لكل منهما، وخامسًا الهلال وسادسًا الأهلي بنغازي برصيد  نقطة واحدة لكل منهما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»

قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022

أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022
جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت لي حياتي»

جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت لي حياتي»
أمبير هيرد تعلق على إدانتها: خيبة أملي «تفوق الوصف.. قلبي انشطر»

أمبير هيرد تعلق على إدانتها: خيبة أملي «تفوق الوصف.. قلبي انشطر»
هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 مليون دولار تعويضا

هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 ...
حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا

حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 28 أبريل و25 مايو

«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 28 أبريل و25 مايو
الدبيبة ينعى عميد بلدية طبرق الأسبق فرج المبري

الدبيبة ينعى عميد بلدية طبرق الأسبق فرج المبري
«النهر الصناعي»: 3 اعتداءات خلال أسبوعين على مسار ترهونة – أبوزيان

«النهر الصناعي»: 3 اعتداءات خلال أسبوعين على مسار ترهونة – أبوزيان
شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة «المنتخب الوطني 1 - 0 بوتسوانا»

شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة «المنتخب الوطني 1 - 0 بوتسوانا»
رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز

رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد نوعها

بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد ...
خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا

خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15

رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا

رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دوري الغولف الليبي يقام على ملاعب تونس
دوري الغولف الليبي يقام على ملاعب تونس
3 مباريات في سداسي كرة القدم 20 عاما.. الأربعاء
3 مباريات في سداسي كرة القدم 20 عاما.. الأربعاء
مفتاح بلوزة لـ«بوابة الوسط»: نحتاج مدارس عالمية لتطوير الملاكمة.. وتدخل الدولة الليبية ضروري
مفتاح بلوزة لـ«بوابة الوسط»: نحتاج مدارس عالمية لتطوير الملاكمة.....
المحترف كريستيان يفتح باب القمة لفريق صرمان
المحترف كريستيان يفتح باب القمة لفريق صرمان
شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة «المنتخب الوطني 1 - 0 بوتسوانا»
شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة «المنتخب الوطني 1 - 0 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا
تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا...
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس...
انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي
انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي...
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس...
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم ......
المزيد
تعرف على نتائج مباريات الجولة الثالثة في «أواسط الممتاز»
تعرف على نتائج مباريات الجولة الثالثة في «أواسط الممتاز»...
بالفيديو.. ماذا قال لاعبو المنتخب بعد الفوز على بوتسوانا في افتتاح تصفيات «كان 2023»؟
بالفيديو.. ماذا قال لاعبو المنتخب بعد الفوز على بوتسوانا في ......
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم ......
شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة «المنتخب الوطني 1 - 0 بوتسوانا»
شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة «المنتخب الوطني 1 ......
المحترف كريستيان يفتح باب القمة لفريق صرمان
المحترف كريستيان يفتح باب القمة لفريق صرمان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط