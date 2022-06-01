المحترف كريستيان يفتح باب القمة لفريق صرمان

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اعتلى فريق رفيق صرمان صدارة المجموعة الثانية، بعد فوزه الثالث على التوالي، ليحصد تسع نقاط، حيث فاز أمس الثلاثاء، على فريق البشائر بنتيجة هدف دون مقابل سجله محترفه كريستيان ناتوبا.

بعد خسارة البشائر بات في المركز الرابع برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، وخسر فريق الظهرة أمام أساريا بنتيجة هدف دون مقابل، بينما تعادل أبي الأشهر مع المستقبل بهدف لكلٍ منهما.

وفي المجموعة الثانية، تعادل الشرارة والأنوار بهدف مقابل هدف، وخسر المروج أمام وفاق أجدابيا بنتيجة هدفين دون مقابل، وتعادل بهدفين مقابل هدفي فريقي البرانس وبنغازي الجديدة.

ترتيب المجموعة الأولى، بعد اختتام الجولة الثالثة، الصقور 6 نقاط من مباراتين، والأنوار 5 نقاط من 3 مباريات، والبرانس 4 نقاط من 3 مباريات، ووفاق أجدابيا 3 نقاط من مباراتين، وبنغازي الجديدة 3 نقاط من 3 مباريات، والشرارة نقطتين من مباراتين، والمروج صفر من النقاط من 3 مباريات.

ترتيب المجموعة الثانية، رفيق في صدارة المجموعة بتسع نقاط، البشائر 4 نقاط، أبي الأشهر 4، الظهرة نقطة، والمستقبل نقطة، والهلال سبها دون نقاط.