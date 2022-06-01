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مفتاح بلوزة لـ«بوابة الوسط»: نحتاج مدارس عالمية لتطوير الملاكمة.. وتدخل الدولة الليبية ضروري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 01 يونيو 2022, 03:27 مساء
مفتاح بلوزة لـ«بوابة الوسط»: نحتاج مدارس عالمية لتطوير الملاكمة.. وتدخل الدولة الليبية ضروري
مفتاح بلوزة في حديثه مع الوسط. (تصوير - امحمد قجام)
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أكد الخبير والملاكم الدولي ورئيس اللجنة الفنية مفتاح بلوزة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن لعبة الملاكمة شهدت تطورًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية، بعد عودتها من انقطاع ثلاثة عقود أو أكثر؛ حيث استضافت مدينة الخمس أحدث المنافسات.

وقال بلوزة «هذه مناسبة كبيرة وحدث تاريخي أن تعود الروح لرياضة الملاكمة الليبية من خلال إقامة بطولة الأندية والمشاركة الإيجابية للأندية من جميع ربوع ليبيا في هذا المحفل الرياضي والتي تزخر بالعديد من المواهب والأبطال».

وطالب الملاكم السابق مفتاح بلوزة خلال حديثه مع «بوابة الوسط»، مؤسسات الدولة سواء اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة أو رجال الأعمال بضرورة دعم الألعاب الفردية ومن بينها لعبة الملاكمة، لأن هناك خامات في حاجة للتطوير من نفسها من خلال إعداد البرامج التدريبية المتقدمة للحكام والمدربين من المدارس المعروفة على مستوى العالم مثل المدرسة الكوبية والمكسيكية.

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وقال بلوزة «نقدم كل الشكر والتقدير للجان والحكام ولمدينة الخمس على هذه الاستضافة، وكذلك وسائل الإعلام ومن بينها الوسط المتابعة لهذا الحدث التاريخي الذي يحدث لأول مرة في ليبيا».

وأكمل «رياضة الملاكمة في ليبيا تعاني من ظروف كثيرة منها عدم التشجيع، وخاصة في هذا القطاع المهم قطاع الشباب الذي يمارس الرياضة، لذا أطلب من الساسة النظر بعين ثاقبة للشباب وخصوصًا الشباب الرياضي، لأن الرياضة تحمي الشباب من الظواهر الهدامة وبالتالي رفع الحمل عن الدولة في الكثير من الأمور منها الأمنية والمخدرات وشغل أوقات الفراغ بممارسة الرياضة، مع تحويل الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية بممارسة الرياضة».

وأوضح «التجمع الرياضي يساهم في خلق جيل جديد لبلادنا، فالمطلوب هو دعم الشباب حتى يتمكن الشباب الليبي من التألق والإبداع والابتعاد عن أمراض العصر والأمور السلبية».

وفي سؤال لـ«بوابة الوسط» حول ما ينقص رياضة لعبة الملاكمة وموقف عناصرها من مدربين وحكام ورياضيين، قال بلوزة: «المدرب الليبي في حاجة لدورات متقدمة في الخارج وهذه مكلفة في الحقيقة، ولكن رأيي كلجنة فنية هو جلب مدربين عالميين وإقامة دورات في ليبيا مع منح حصص تدريبية، والأهم توفير نفقات سفر الرياضيين ومصارف النقل والإقامة، كلها أمور مسؤولية الدولة الليبية، إذا أردت تطوير جميع الألعاب الرياضية ومن بينها رياضة الملاكمة».

واختتم بلوزة حديثه إلى «بوابة الوسط»، قائلًا: «الاستعانة بالمدراس العالمية صاحبة البصمة في لعبة الملاكمة مثل المدرسة المكسيكية والمدرسة الكوبية أمر مهم للغاية، اتحاد الملاكمة لا يستطيع إقامة مثل هذه الدورات على حسابه الخاص، لذا أكرر هذه هي مسؤولية الدولة الليبية».

مفتاح بلوزة خلال بطولة الخمس. (تصوير - امحمد قجام)
مفتاح بلوزة خلال بطولة الخمس. (تصوير - امحمد قجام)
مفتاح بلوزة خلال بطولة الخمس. (تصوير - امحمد قجام)
مفتاح بلوزة خلال بطولة الخمس. (تصوير - امحمد قجام)
مفتاح بلوزة خلال بطولة الخمس. (تصوير - امحمد قجام)
مفتاح بلوزة خلال بطولة الخمس. (تصوير - امحمد قجام)
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