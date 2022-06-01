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3 مباريات في سداسي كرة القدم 20 عاما.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 01 يونيو 2022, 03:12 مساء
3 مباريات في سداسي كرة القدم 20 عاما.. الأربعاء
فريق شباب كرة القدم بنادي الاتحاد. (فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، مع ثلاث مباريات في الدوري السداسي بنهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم 20 عامًا.

على ملعب سرت، الهلال يلتقي الاتحاد، بإدارة الحكم عبدالحميد قشيرة والمساعدين حسام عبيد وعبدالله عيسى والحكم الرابع مسعود عقيلة والمراقب ناصر المهدي.
 
وعلى ملعب أبوسليم، الأولمبي يلتقي الاتحاد المصراتي، بإدارة الحكم محمد بن رشدان والمساعدين معاذ الشايبي وسند أبوعبيد والحكم الرابع محمد السرتاوي والمراقب كمال نوير.

وعلى ملعب المرج، الأخضر يلتقي الأهلي بنغازي، بإدارة الحكم علي الجارح والمساعدين باسم سيف النصر وعبيد محمد والحكم الرابع عماد خريش والمراقب علي الضبيع.

الترتيب قبل الجولة الثالثة
وقبل مباريات اليوم تتساوى ثلاث فرق في الصدارة برصيد أربع نقاط لكل منها، وبفارق الأهداف يأتي أولًا الاتحاد المصراتي وله 5 وعليه 2، ويليه الاتحاد له 4 وعليه 3، والأولمبي له 3 أهداف وعليه 2، ومن خلفها فرق الهلال والأخضر والأهلي بنغازي برصيد نقطة واحدة لكل منها.

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