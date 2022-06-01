3 مباريات في سداسي كرة القدم 20 عاما.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، مع ثلاث مباريات في الدوري السداسي بنهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم 20 عامًا.

على ملعب سرت، الهلال يلتقي الاتحاد، بإدارة الحكم عبدالحميد قشيرة والمساعدين حسام عبيد وعبدالله عيسى والحكم الرابع مسعود عقيلة والمراقب ناصر المهدي.



وعلى ملعب أبوسليم، الأولمبي يلتقي الاتحاد المصراتي، بإدارة الحكم محمد بن رشدان والمساعدين معاذ الشايبي وسند أبوعبيد والحكم الرابع محمد السرتاوي والمراقب كمال نوير.

وعلى ملعب المرج، الأخضر يلتقي الأهلي بنغازي، بإدارة الحكم علي الجارح والمساعدين باسم سيف النصر وعبيد محمد والحكم الرابع عماد خريش والمراقب علي الضبيع.