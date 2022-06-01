Atwasat

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل إدارة نادي الشرارة (صور)

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأربعاء 01 يونيو 2022, 12:42 مساء
رئيس المجلس الرئاسي يستقبل إدارة نادي الشرارة (صور)
المنفي يستقبل مجلس إدارة نادي الشرارة. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)
alwasat radio

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مجلس إدارة نادي الشرارة الرياضي بسبها، وأعضاء من بعثة الفريق الأول، المشارك في التصفيات النهائية للصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المقامة بملاعب المنطقة الغربية.
 
ورحب المنفي بأعضاء بعثة فريق الشرارة، أحد ممثلي الجنوب في هذه التصفيات، مؤكدًا على الدور الرياضي والاجتماعي للنادي في تعزيز اللحمة الوطنية ورعاية شباب المدينة من خلال استمرار عطائه ومشاركاته في مختلف النشطة والمسابقات، بحسب صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر «فيسبوك».

- رئيس المجلس الرئاسي يستقبل أعضاء نادي المروج (صور)
- الدبيبة يستقبل الزروق ويعده بحلحلة مشاكل الأولمبية الليبية ودعم الرياضة والرياضيين

بدورهم، أشاد أعضاء بعثة نادي الشرارة بجهود المجلس الرئاسي في دعم كل مؤسسات الدولة وخاصة الرياضية، مؤكدين أهمية الرياضة في المصالحة الوطنية، ولم شمل أبناء الوطن.

المنفي يستقبل مجلس إدارة نادي الشرارة. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)
المنفي يستقبل مجلس إدارة نادي الشرارة. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)
المنفي يستقبل مجلس إدارة نادي الشرارة. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)
المنفي يستقبل مجلس إدارة نادي الشرارة. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)
المنفي يستقبل مجلس إدارة نادي الشرارة. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)
المنفي يستقبل مجلس إدارة نادي الشرارة. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)
المنفي يستقبل مجلس إدارة نادي الشرارة. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)
المنفي يستقبل مجلس إدارة نادي الشرارة. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز

رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد نوعها

بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد ...
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15

رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15
رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا

رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
«بوابة الوسط» تحاور فتاتي الملاكمة الليبية.. صباح: مهمة جدا لاكتساب الثقة بالنفس.. هبة: أشعر بوجودي على الحلبة (صور)

«بوابة الوسط» تحاور فتاتي الملاكمة الليبية.. صباح: مهمة جدا لاكتساب الثقة ...
لافروف: حل أزمة الغذاء العالمية في يد الغرب وأوكرانيا

لافروف: حل أزمة الغذاء العالمية في يد الغرب وأوكرانيا
عقيلة: نعمل على صياغة دستور جديد للبلاد (فيديو)

عقيلة: نعمل على صياغة دستور جديد للبلاد (فيديو)
الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!

الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!
التضحية بحق الحياة لأجل حق دستوري

التضحية بحق الحياة لأجل حق دستوري
لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية

لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية
الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين

الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين
شاهد في «اقتصاد بلس»: أموال ليبيا.. مخاوف من سيناريو النفط مقابل الغذاء

شاهد في «اقتصاد بلس»: أموال ليبيا.. مخاوف من سيناريو النفط مقابل الغذاء
ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي

ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي
شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»

شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»
المحجوب: إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب

المحجوب: إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب
الكهرباء: توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال وفقد 600 ميغاوات من محطتي شمال بنغازي والزويتينة

الكهرباء: توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال وفقد 600 ميغاوات من محطتي شمال ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رسميا.. الطلحي يودع التعاون
رسميا.. الطلحي يودع التعاون
رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا
رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا
تعرف على مراكز توزيع بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني ضد بوتسوانا
تعرف على مراكز توزيع بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني ضد بوتسوانا
طاقم تحكيم ليبي لمباراة غينيا وسيراليون في تصفيات أمم «كوت ديفوار 2023»
طاقم تحكيم ليبي لمباراة غينيا وسيراليون في تصفيات أمم «كوت ديفوار...
رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
4 رماة من ليبيا في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية
4 رماة من ليبيا في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية...
تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا
تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا...
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس...
انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي
انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي...
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس...
المزيد
دوري الغولف الليبي يقام على ملاعب تونس
دوري الغولف الليبي يقام على ملاعب تونس...
ترقب للبصمة الفرنسية على منتخب ليبيا أمام بوتسوانا في بداية التصفيات لـ«كان 2023»
ترقب للبصمة الفرنسية على منتخب ليبيا أمام بوتسوانا في بداية ......
رئيس المجلس الرئاسي يستقبل إدارة نادي الشرارة (صور)
رئيس المجلس الرئاسي يستقبل إدارة نادي الشرارة (صور)...
رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي ......
طاقم تحكيم ليبي لمباراة غينيا وسيراليون في تصفيات أمم «كوت ديفوار 2023»
طاقم تحكيم ليبي لمباراة غينيا وسيراليون في تصفيات أمم «كوت ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط