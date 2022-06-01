رئيس المجلس الرئاسي يستقبل إدارة نادي الشرارة (صور)

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مجلس إدارة نادي الشرارة الرياضي بسبها، وأعضاء من بعثة الفريق الأول، المشارك في التصفيات النهائية للصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المقامة بملاعب المنطقة الغربية.



ورحب المنفي بأعضاء بعثة فريق الشرارة، أحد ممثلي الجنوب في هذه التصفيات، مؤكدًا على الدور الرياضي والاجتماعي للنادي في تعزيز اللحمة الوطنية ورعاية شباب المدينة من خلال استمرار عطائه ومشاركاته في مختلف النشطة والمسابقات، بحسب صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر «فيسبوك».

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بدورهم، أشاد أعضاء بعثة نادي الشرارة بجهود المجلس الرئاسي في دعم كل مؤسسات الدولة وخاصة الرياضية، مؤكدين أهمية الرياضة في المصالحة الوطنية، ولم شمل أبناء الوطن.

المنفي يستقبل مجلس إدارة نادي الشرارة. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)

المنفي يستقبل مجلس إدارة نادي الشرارة. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)

المنفي يستقبل مجلس إدارة نادي الشرارة. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)

المنفي يستقبل مجلس إدارة نادي الشرارة. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)