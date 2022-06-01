رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الثلاثاء، ست مباريات في الجولة الثالثة من تصفيات الصعود إلى القسم الممتاز بالدوري الليبي، انتهت ثلاث منها بالفوز، ومثلها بالتعادل، وهذه النتائج المسجلة في المجموعة الأولى:

تعادل الشرارة والأنوار (1-1)، بينما فاز وفاق أجدابيا على المروج (2-0)، وتعادل بنغازي الجديدة والبرانس (2-2)، وفي المجموعة الثانية فاز أساريا على الظهرة (1-0)، وتعادل أبي الأشهر والمستقبل (1-1)، وفاز رفيق على البشائر (1-0).

الترتيب بعد الجولة الثالثة

المجموعة الأولى: الصقور في الصدارة بـ6 نقاط من مباراتين، ويأتي الأنوار ثانيًا بـ5 نقاط من 3 مباريات، وثالثًا البرانس 4 نقاط من 3 مباريات، ورابعًا نجوم أجدابيا بـ3 نقاط من مباراتين، وخامسًا بنغازي الجديدة بـ3 نقاط من 3 مباريات، وسادسًا الشرارة بنقطتين من مباراتين، وسابعًا المروج دون نقاط من 3 مباريات.

المجموعة الثانية: يتصدرها رفيق بـ9 نقاط من 3 مباريات، ويأتي ثانيا أساريا بـ6 نقاط من مباراتين، وثالثا أبي الأشهر 4 من مباراتين، ورابعا البشائر 4 نقاط من 3 مباريات، وخامسا الظهرة بنقطة واحدة من مباراتين، وسادسا المستقبل بنقطة واحدة من 3 مباريات، وسابعًا الهلال سبها دون نقاط من مباراتين.