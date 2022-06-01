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رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 01 يونيو 2022, 12:09 مساء
رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
مباراة لفريق رفيق. (صفحة جماهير نادي رفيق صرمان عبر فيسبوك)
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جرت أمس الثلاثاء، ست مباريات في الجولة الثالثة من تصفيات الصعود إلى القسم الممتاز بالدوري الليبي، انتهت ثلاث منها بالفوز، ومثلها بالتعادل، وهذه النتائج المسجلة في المجموعة الأولى:

تعادل الشرارة والأنوار (1-1)، بينما فاز وفاق أجدابيا على المروج (2-0)، وتعادل بنغازي الجديدة والبرانس (2-2)، وفي المجموعة الثانية فاز أساريا على الظهرة (1-0)، وتعادل أبي الأشهر والمستقبل (1-1)، وفاز رفيق على البشائر (1-0).

الترتيب بعد الجولة الثالثة
المجموعة الأولى: الصقور في الصدارة بـ6 نقاط من مباراتين، ويأتي الأنوار ثانيًا بـ5 نقاط من 3 مباريات، وثالثًا البرانس 4 نقاط من 3 مباريات، ورابعًا نجوم أجدابيا بـ3 نقاط من مباراتين، وخامسًا بنغازي الجديدة بـ3 نقاط من 3 مباريات، وسادسًا الشرارة بنقطتين من مباراتين، وسابعًا المروج دون نقاط من 3 مباريات.

المجموعة الثانية: يتصدرها رفيق بـ9 نقاط من 3 مباريات، ويأتي ثانيا أساريا بـ6 نقاط من مباراتين، وثالثا أبي الأشهر 4 من مباراتين، ورابعا البشائر 4 نقاط من 3 مباريات، وخامسا الظهرة بنقطة واحدة من مباراتين، وسادسا المستقبل بنقطة واحدة من 3 مباريات، وسابعًا الهلال سبها دون نقاط من مباراتين.

مباريات الجولة الرابعة
ستقام السبت المقبل، مباريات الجولة الرابعة، فعلى ملعب الزاوية، الصقور يلتقي المروج، والمراقب خالد أبوطبل، وعلى ملعب صرمان بنغازي الجديدة يتبارى مع الوفاق أجدابيا، والمراقب محمد امبيص، وعلى ملعب صبراتة الشرارة يلتقي البرانس، والمراقب علي المغربي، وعلى ملعب البيضاء سيشهد لقاء المستقبل مع الهلال سبها، والمراقب محمد الشلماني، وعلى ملعب شحات الظهرة يلتقي رفيق، والمراقب يوسف بشير، وعلى ملعب القبة أبي الأشهر يلتقي البشائر والمراقب محمد بالخير.

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