تعرف على مراكز توزيع بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني ضد بوتسوانا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أماكن بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني الليبي، ضد نظيره بوتسوانا مساء غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا بساحل العاج 2023.

وكشف الاتحاد مركز توزيع ونقاط بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني بالجولة الأولى أمام بوتسوانا؛ حيث جاءت النقطة الأولى بلعون ملاعب وكافي بكرجي، أما النقطة الثانية فهي مول أوف بنغازي طريق سي فرج، وأخيرًا النقطة الثالثة وهي مول كوزال السلماني.

وأكد الاتحاد الليبي أن قيمة التذكرة الواحدة ستكون قيمتها 5 دنانير، وذلك دعمًا وتشجيعًا للمنتخب الليبي في مسيرته الأفريقية.

3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني

وتلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، الموافقة على السماح لـ3 آلاف متفرج، بمساندة «فرسان المتوسط» في مباراته أمام منتخب بوتسوانا مساء غدٍ الأربعاء.

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وقال حساب الاتحاد الليبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كللت الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم مع الاتحاد الأفريقي (كاف) بالسماح لعدد 3 آلاف متفرج لحضور مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام منتخب بوتسونا التي ستقام بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي تمام الساعة السادسة مساء، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا ساحل العاج 2023».