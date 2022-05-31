رسميا.. الطلحي يودع التعاون

القاهرة - بوابة الوسط

ودع الحارس فتحي الطلحي، بشكل رسمي ناديه التعاون، بعد أن قضى معه موسمًا ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكتب الطلحي عبر حسابه على موقع التواصل «فيسبوك»: «انتهى موسمي الرياضي مع مؤسسة عريقة وكبيرة، مؤسسة نادي التعاون الرياضي».

وأوضح: «أتمنى أن أكون قد تركت سيرة طيبة وعطرة داخل المدينة وأسوار ناديها الأول وأن أكون أضفت إليهم الزاد الفني المطلوب».

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وتابع «شكرًا مدينة أجدابيا وشكرًا للمسؤولين والكادر الفني والطبي والإداري وأيضًا لجماهير هذه القلعة.. أتمنى للتعاون التوفيق في السنوات المقبلة بعد موسم شاق كان من أبرز مواسم الفريق الأخيرة، وأن أراهم في المراكز الأولى في المستقبل القريب».

وانتقل الطلحي هذا الموسم للتعاون قادمًا من النصر كما سبق أن خاض تجربة ناجحة مع التحدي، وانضم لصفوف المنتخب الليبي في عدة مناسبات.