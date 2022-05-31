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«بوابة الوسط» تحاور فتاتي الملاكمة الليبية.. صباح: مهمة جدا لاكتساب الثقة بالنفس.. هبة: أشعر بوجودي على الحلبة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 31 مايو 2022, 03:32 مساء
«بوابة الوسط» تحاور فتاتي الملاكمة الليبية.. صباح: مهمة جدا لاكتساب الثقة بالنفس.. هبة: أشعر بوجودي على الحلبة (صور)
الوسط تحاور بطلات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
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اقتحمت الفتاة الليبية عديد الرياضات التي تتسم بالقوة البدنية وكانت ممارستها حكرا على الرجل في الماضي القريب مثل رياضة رفع الأثقال والقوة البدنية والتايكوندو والجودو والكاراتيه وغيرها من الألعاب.

الفتاة الليبية أعلنت تواجدها وسط تلك الألعاب والرياضات العنيفة، فكان اللقاء بلعبة الملاكمة، في مدينة الخمس، والتي استقبلت بطولة كأس ليبيا للأندية، وشهدت بروز الفتاة الليبية في رياضة الملاكمة في مباراة استعراضية اتسمت بالموهبة وقوة الاقناع.

«بوابة الوسط» واكبت البطولة، وأجرت لقاءات مع الملاكمتين صباح منير بلقاسم (13 عاما) وهبة الصالحين (13 عاما).

من جانبها قالت صباح منير في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «أنا سعيدة بممارسة لعبة الملاكمة في نادي نجوم قرقارش الذي سخر لنا كافة الإمكانات للممارسة هوايتي المفضلة وهي لعبة الملاكمة، وبهذه المناسبة أشكر مدربي الفاضل نوري بن طالب، وكذلك رئيس نادي نجوم قرقارش، وكذلك رئيس الاتحاد يوسف البهلول الذي دعمنا وشجعنا على ممارسة رياضة الفن الجميل، وكذلك الأسرة التي وقفت معي».

وأضافت «أتمنى الاستمرار في هذه الرياضة وتحقيق نتائج إيجابية محليا وخارجيا، طبعا مع استمراري في التحصيل العلمي».

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وواصلت صباح منير حديثها ووجهت رسالتها إلى الفتاة الليبية قائلة «ممارسة الرياضة مهمة للفتاة، لأنها تعلمك الاعتماد على النفس، وتكسبك شخصية، وتعلمك الدفاع عن النفس على أقل شيء تكون عندك حركات بسيطة تستطيعين من خلالها المحافظة على نفسك مثلا».

أما الملاكمة هبة الصالحين فقالت في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «مارست رياضة الملاكمة منذ العام 2019 ولعبت 5 مباريات، فزت في واحده فقط، وأنا سعيدة بممارسة رياضة الفن الجميل، رياضة الملاكمة، وسعيدة جدا عندما أكون ممارسة لهذه الرياضة، والتي أحس من خلالها بوجودي، وأشعر بالسعادة عندما أعتلي الحلبة، لأنها تعلم الدفاع على النفس والإقدام والشجاعة».

جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
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