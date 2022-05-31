الملاكم الليبي ساجد غواز ينضم للكتيبة الدولية بحصد حزام الـ«WKR» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

توج الملاكم الليبي ساجد غواز المنتمي لمدينة زوارة ولاعب نادي الجزيرة بحزام الـ«WKR» للعبة خلال المنافسات التي اختتمت أخيرا على أراضي جمهورية مصر العربية في أول مشاركة خارجية للاعب، بحسب ما ذكرته صفحة مركز زوراة الإعلامي عبر «فيسبوك».

ويعد ساجد غواز من مواليد العام 2001، وينوي السير على خطى كبار المحترفين خصوصا البطل الليبي مالك الزناد الذي شق طريق احترافه للاعبة في السنوات الماضية في القارة الأوروبية العجوز.

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ويتواجد أيضا على الساحة الليبية في عالم الملاكمة سعد الفلاح الذي خاض ثاني مبارياته الاحترافية في مدينة إسطنبول التركية، أمام بطل أوزبكستان كولييشتوف، وأسقطه بالقاضية، وكان سعد الفلاح ملاكم نادي «الأهلي بنغازي» قرر الاحتراف، وهو متوجد حاليا في تركيا، حيث فاز في مباراته الاحترافية الأولى أمام الملاكم التركي مورات تحت إشراف المدرب الإنجليزي من أصول ليبية محمد بوصفيطه.

وسطر بطل الملاكمة الليبية سعد الفلاح، اسمه بحروف من نور، بعد أن حقق إنجازا جديدا له في مسيرته الرياضية عن جدارة واستحقاق بالفوز على الملاكم التركي علي مورات على أرضه ووسط جماهيره، في أول مباراة احترافية له بعالم الملاكمة في أوروبا، وتواصلت المباراة لخمس جولات، وكانت السيطرة فيها للملاكم الليبي سعد الفلاح، الذي أظهر فنيات عالية، وكان الأكثر مهاجمة فى جميع الجولات، وسدد لكمات يمينية ويسارية ومستقيمة، وأوقع منافسه التركي أرضا في الجولتين الأولى والخامسة.

بينما يظل البطل الليبي مالك الزناد، على رأس هرم لعبة الملاكمة الليبية، بعد أن دخل ضمن المصنفين عالميا، وكان أبرز انتصاراته الأخيرة بالقاضية على حساب الملاكم الروسي نيهاروف الشهير بـ«المدمر»، والمصنف 77 عالميا، في مباراة أُقيمت في بلجيكا، وسط تجهيزات غير عادية للحدث الكبير، فكان الزناد في الموعد، ومارس هوايته في تحقيق الفوز بالقاضية.

تنوية لنزال الملاكم الليبي ساجد غواز. (صفحة مركز زوراة الإعلامي عبر فيسبوك)

الملاكم الليبي ساجد غواز قبل النزال. (صفحة مركز زوراة الإعلامي عبر فيسبوك)