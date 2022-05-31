رئيس المجلس الرئاسي يستقبل أعضاء نادي المروج (صور)

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

ألتقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وفدا من إدارة نادي المروج، وبعض أعضاء بعثة فريقه الأول، المشارك في التصفيات النهائية للصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المقامة بملاعب المنطقة الغربية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء، على أهمية دور نادي المروج في الحركة الرياضية، مشيدا بالمكانة التي يحظى بها النادي في مدينة المرج، ومساهمته الفاعلة في إثراء النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي في المدينة، متمنيا التوفيق للفريق الأول للنادي، في مسيرته بتصفيات الصعود والعودة لمصاف الدوري الممتاز.

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ومن جهتهم عبر أعضاء وفد نادي المروج، عن استعدادهم للمساهمة مع جهود المجلس الرئاسي، في مشروع المصالحة الوطنية، من خلال الرياضة وشباب الأندية، للمساهمة في التنمية وبناء الوطن.

المنفي يستقبل أعضاء نادي المروج. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)

المنفي يستقبل أعضاء نادي المروج. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)

المنفي يستقبل أعضاء نادي المروج. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر فيسبوك)