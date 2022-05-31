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6 مباريات في تصفيات الصعود للقسم الممتاز.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 31 مايو 2022, 12:28 مساء
6 مباريات في تصفيات الصعود للقسم الممتاز.. الثلاثاء
مباراة لفريق الأنوار في الدوري الليبي. (صفحة نادي الأنوار عبر فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع ست مباريات في الجولة الثالثة من تصفيات الصعود للقسم الممتاز لكرة القدم، موزعة على الملاعب التالية:

ملعب الزاوية يحتضن لقاء الأنوار والشرارة، بإدارة الحكم خليل سنان، والمساعدين مجدي كامل وأحمد عوينة، والحكم الرابع وليد الحميدي، والمراقب أحمد عاشور.

وعلى ملعب زوارة المروج يلتقي وفاق أجدابيا بإدارة الحكم عبدالواحد حريويدة، والمساعدين عزالدين عطية ومحمد سلامة والحكم الرابع ناجي الغنودي والمراقب خيري الماقوري.

وعلى ملعب صرمان البرانس يتبارى مع بنغازي الجديدة بإدارة الحكم عبدالهادي الحباس والمساعدان وحيد الجحاوي ومختار الأسود والحكم الرابع عبدالمنعم أبوصلوعة والمراقب لطفي بللو.

وعلى ملعب البيضاء الظهرة يتبارى مع أساريا بإدارة الحكم الطاهر فرج والمساعدين عبد الباسط سعيد وعلاء حسين، والحكم الرابع أشرف عمر، والمراقب نوري العبرة.

وعلى ملعب شحات أبي الأشهر يلتقي المستقبل بإدارة الحكم عصام الجهاني والمساعدين مروان الحراري وأحمد ضيف، والحكم الرابع مفتاح العلمي، والمراقب الناجي محمد.

وعلى ملعب القبة رفيق يتبارى مع البشائر بإدارة الحكم السنوسي الحبيب والمساعدين ناصر المعداني وعبدالرحيم العريبي، والحكم الرابع سامي الضاوي، والمراقب إبراهيم الفاخري.

الترتيب قبل الجولة 3
الصقور يتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط وأقرب الملاحقين الأنوار 4 نقاط والبرانس 3 وبنغازي الجديدة 2 والشرارة 1 والمروج 0.

المجموعة الثانية يتصدرها رفيق بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط وأقرب الملاحقين البشائر 4 نقاط وأبي الأشهر 3  والظهرة 1 والهلال سبها والمستقبل دون نقاط.

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