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ثنائية أبوشناف تصعد بأبوسليم للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الـ8 بكأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 30 مايو 2022, 04:18 مساء
ثنائية أبوشناف تصعد بأبوسليم للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الـ8 بكأس ليبيا
أبوسليم يتأهل في كأس ليبيا. (فيسبوك)
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تأهل فريق أبوسليم إلى الدور ثمن النهائي، بعد فوزه أمس الأحد، في ملعب مصراتة على فريق الهلال، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات مسابقة بطولة كأس ليبيا للموسم الرياضي الجاري.

فريق الهلال كان المبادر بالتسجيل في الشوط الأول، عن طريق أمجد عامر في الدقيقة 28 من الشوط الأول لينتهي الشوط بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني أهدر لاعب فريق أبوسليم محمد الغنودي ركلة جزاء عند الدقيقة (48)، وكثف أبوسليم من ضغطه على مرمى الهلال وذلك من أجل تعديل النتيجة حيث استطاع مهاجمه المعتصم أبوشناف تسجيل ثنائية في الدقيقة 61 والدقيقة الأخيرة قبل نهاية الشوط.

وبهذا الفوز سجل فريق أبوسليم حضوره للمرة الأولى في تاريخه بدور الثمانية من كأس ليبيا.

أبوسليم يتأهل في كأس ليبيا. (فيسبوك)
أبوسليم يتأهل في كأس ليبيا. (فيسبوك)
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