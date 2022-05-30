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المرغني لـ«بوابة الوسط»: المرحلة النهائية في كأس ليبيا للسلة بنظام التجمع

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 30 مايو 2022, 03:21 مساء
المرغني لـ«بوابة الوسط»: المرحلة النهائية في كأس ليبيا للسلة بنظام التجمع
اليرموك في منافسات كرة السلة. (صفحة اليرموك)
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جرت أمس الأحد، بقاعة نادي المدينة بطرابلس مباراتان في إياب الدوري الليبي لكرة السلة، انتهيتا بفوز المدينة على الشباب (72-33)، والاتحاد على اليرموك (72-29).

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة دكتور وليد المرغني «المرحلة النهائية لبطولة ليبيا لكرة السلة لهذا الموسم ستكون بنظام التجمع، ومن سبعة فرق».

وأضاف المرغني قائلا «المنافسات من مرحلتين الأولى ببنغازي والثانية بطرابلس، والفرق المتأهلة من المجموعة الأولى: الأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة، ومن المجموعة الثانية: النصر والأهلي بنغازي والهلال».

واختتم المرغني حديثه قائلا «السبت المقبل الرابع من يونيو، ستقام بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مباراة فاصلة بين صاحبي الترتيب الرابع في المجموعتين، المروج والشباب لتحديد سابع المتأهلين إلى النهائيات».

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