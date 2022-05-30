الجزائر تتوج بطلا للجودو العربي...

اختُتمت بالجزائر بطولة أفريقيا للجودو وسط غياب المشاركة الليبية، كونها من البطولات المصنفة، ونقاطها تسهم في التأهل إلى الأولمبياد المقبل في باريس 2024.
وجاء الترتيب النهائي للبطولة على النحو التالي:
1- الجزائر: 7 ذهبيات + 3 فضيات + 5 برونزيات.
2- تونس: 3 ذهبيات + 4 فضيات + برونزيتان.
3- المغرب: 1 ذهبية + فضيتنان + 5 برونزيات.
4- مورشيوس: 1 ذهبية + 1فضية + 1 برونزية.
5- مصر: 1 ذهبية + 3 برونزيات.
6- أنغولا: 1 ذهبية + 1 برونزية.
7- الكاميرون: 1 فضة + 4 برونزيات.
8- جنوب أفريقيا: 1 فضة + 3 برونزيات.
9- السنغال: 1 فضة + 1 برونزية.
10- الرأس الأخضر: 1 فضية.
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