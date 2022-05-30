المصري محسن الجابري يتوج بذهبية دولية الإمارات للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار، أمس الأحد، على بطولة الإمارات الدولية للشطرنج، والتي شهدت مشاركة 56 لاعبا، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

توج بذهبية البطولة المصري محسن الجابري برصيد 7.5 نقطة، ونال الميدالية الفضية الإماراتي إبراهيم سلطان برصيد 7 نقاط، تساوى بعدها أربعة لاعبين برصيد 6 نقاط.

بكسر التعادل جاء ثالثا الأردني أحمد الخطيب، ورابعا الجورجي كورديزي، وخامسا أستربان من أرمينيا، وسادسا ساباروفا من أوزبكستان.



وجاء لاعبا ليبيا محمد أبورزيقة في الترتيب 31 برصيد 4.5 نقطة، وهاشم النعمي في الترتيب 43 برصيد 3.5 نقطة.