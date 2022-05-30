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ليلة الأبطال.. الأهلي المصري أمام الوداد المغربي بحثا عن المجد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 01:09 مساء
ليلة الأبطال.. الأهلي المصري أمام الوداد المغربي بحثا عن المجد الأفريقي
نهائي نسخة دوري أبطال أفريقيا 2017 بين الأهلي المصري والوداد المغربي. (أرشيفية - إنترنت)
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يسدل الستار، اليوم الإثنين، على نهائي دوري أبطال أفريقيا، عندما يلتقي الأهلي المصري مع الوداد البيضاوي المغربي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغربي، ويبحث الأهلي عن لقبه القاري الـ11، وهو حامل اللقب، كما أن التتويج اليوم، سيمنحه إنجازا غير مسبوق بحصد اللقب ثلاث مرات متتالية، بعدما حصد اللقب نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

سبق والتقى الفريقان العربيان في نهائي نسخة 2017، وحسمها بطل المغرب لصالحه، لكن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يطمح في أن يكون أول مدرب أجنبي في تاريخ «نادي القرن»، يقود الفريق لحصد دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات متتالية، كما أنه يبحث عن إنجاز فردي لكونه سيحقق اللقب للمرة الرابعة في مسيرته، وهو رقم فريد، بعدما حصده من قبل مع فريقه السابق الجنوب أفريقي صن داونز.

في المقابل، يسعى المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي وليد الركراكى إلى تكرار إنجاز مواطنه المدرب السابق للوداد الحسين عموتة مع بطل المغرب، حين أصبح أول مدرب مغربي يتوج باللقب، وجاء ذلك على حساب الأهلي المصري أيضا في 2017، حيث سجلت الكرة المغربية في منافسة دوري أبطال أفريقيا، 6 ألقاب، فازت بها 3 أندية فقط الجيش الملكي والرجاء والوداد ويبحث الوداد البيضاوي عن تتويجه الثالث بعد فوزه باللقب في نسختي 1992 و2017.

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