الجزيرة يتوج بكأس الطائرة 17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد، بقاعة نادي الترسانة في منطقة سوق الجمعة بطرابلس، المباراة النهائية لبطولة كأس الكرة الطائرة بالمنطقة الغربية 17عاما.

جمعت المباراة فريقا الجزيرة والهدف، وتواصلت لأربعة أشواط، وجاء الشوط الأول لصالح فريق الهدف بفارق نقطتين (29-27)، قبل أن يتمكن الجزيرة من تحقيق التفوق في ثلاثة أشواط متتالية (25-22، 25-14، 25-18).

بذلك يحقق الجزيرة الفوز بالمباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ويتوج ببطولة كأس الكرة الطائرة 17 عاما على مستوى المنطقة الغربية، ويجمع بطولتي الدوري والكأس لهذا الموسم.

أدار المباراة الحكمان عبدالسلام البكراوي وعلي اشتيوي، وتولى التسجيل الحكمان الدوليان عبدالسلام الرفاعي وعبدالحكيم رمضان، وتولى مراقبة الخطوط فاطمة عاشور وفتحية المصراتي.

الجزيرة يتوج ببطولة الكأس في الطائرة للشباب. (فيسبوك)

بطولة كأس الكرة الطائرة للشباب. (فيسبوك)