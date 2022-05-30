Atwasat

الجزيرة يتوج بكأس الطائرة 17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 30 مايو 2022, 12:50 مساء
الجزيرة يتوج بكأس الطائرة 17 عاما
الجزيرة يتوج ببطولة الكأس في الطائرة للشباب. (فيسبوك)
alwasat radio

جرت أمس الأحد، بقاعة نادي الترسانة في منطقة سوق الجمعة بطرابلس، المباراة النهائية لبطولة كأس الكرة الطائرة بالمنطقة الغربية 17عاما.

جمعت المباراة فريقا الجزيرة والهدف، وتواصلت لأربعة أشواط، وجاء الشوط الأول لصالح فريق الهدف بفارق نقطتين (29-27)، قبل أن يتمكن الجزيرة من تحقيق التفوق في ثلاثة أشواط متتالية (25-22، 25-14، 25-18).

بذلك يحقق الجزيرة الفوز بالمباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ويتوج ببطولة كأس الكرة الطائرة 17 عاما على مستوى المنطقة الغربية، ويجمع بطولتي الدوري والكأس لهذا الموسم.

أدار المباراة الحكمان عبدالسلام البكراوي وعلي اشتيوي، وتولى التسجيل الحكمان الدوليان عبدالسلام الرفاعي وعبدالحكيم رمضان، وتولى مراقبة الخطوط فاطمة عاشور وفتحية المصراتي.

الجزيرة يتوج ببطولة الكأس في الطائرة للشباب. (فيسبوك)
الجزيرة يتوج ببطولة الكأس في الطائرة للشباب. (فيسبوك)
بطولة كأس الكرة الطائرة للشباب. (فيسبوك)
بطولة كأس الكرة الطائرة للشباب. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة

«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة
تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج

تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج
رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش

رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش
الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن

شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن
بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا

بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا
«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا

«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا
البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة

البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة
ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟

ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟
بيريز بعد الفوز بدوري الأبطال: نسينا مبابي

بيريز بعد الفوز بدوري الأبطال: نسينا مبابي
ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد حالات

ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد حالات
أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة

أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة
رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم
هل صُنع جدري القرود «بيولوجيا»؟

هل صُنع جدري القرود «بيولوجيا»؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أبوسليم» يلتقي «الهلال» في كأس ليبيا لكرة القدم.. الأحد
«أبوسليم» يلتقي «الهلال» في كأس ليبيا لكرة القدم.. الأحد
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة كأس ليبيا للأندية في الملاكمة بمدينة الخمس (صور)
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة كأس ليبيا للأندية في الملاكمة ...
الكريكشي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للتجديف وأبوشكيوة عضوا للجنة المرأة
الكريكشي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للتجديف وأبوشكيوة عضوا للجنة ...
الهوني في الطريق لمنتخب ليبيا بعد انضمام السنوسي وصولة استعدادا لـ«بوتسوانا»
الهوني في الطريق لمنتخب ليبيا بعد انضمام السنوسي وصولة استعدادا ...
علي العياط يمثل التحكيم الليبي في كأس العرب لكرة الصالات
علي العياط يمثل التحكيم الليبي في كأس العرب لكرة الصالات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري ......
4 رماة من ليبيا في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية
4 رماة من ليبيا في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية...
لماذا انهار الأهلي طرابلس على أرضه في 22 دقيقة أمام أورلاندو بيراتس بـ«الكونفدرالية»؟
لماذا انهار الأهلي طرابلس على أرضه في 22 دقيقة أمام أورلاندو......
تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا
تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا...
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس...
المزيد
ليلة الأبطال.. الأهلي المصري أمام الوداد المغربي بحثا عن المجد الأفريقي
ليلة الأبطال.. الأهلي المصري أمام الوداد المغربي بحثا عن ......
الجزيرة يتوج بكأس الطائرة 17 عاما
الجزيرة يتوج بكأس الطائرة 17 عاما...
«بوابة الوسط» تستعرض ملاعب ومراقبي جولة الصعود الثالثة للممتاز
«بوابة الوسط» تستعرض ملاعب ومراقبي جولة الصعود الثالثة ......
علي العياط يمثل التحكيم الليبي في كأس العرب لكرة الصالات
علي العياط يمثل التحكيم الليبي في كأس العرب لكرة الصالات...
الهوني في الطريق لمنتخب ليبيا بعد انضمام السنوسي وصولة استعدادا لـ«بوتسوانا»
الهوني في الطريق لمنتخب ليبيا بعد انضمام السنوسي وصولة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط