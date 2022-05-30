«بوابة الوسط» تستعرض ملاعب ومراقبي جولة الصعود الثالثة للممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تقام غدا الثلاثاء ست مباريات ضمن الجولة الثالثة من تصفيات الصعود للقسم الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب الزاوية، يلتقي الأنوار مع الشرارة، والمراقب أحمد عاشور.

وعلى ملعب زوارة، يلتقي المروج مع وفاق أجدابيا، والمراقب خيري الماقوري، وعلى ملعب صرمان، البرانس يتبارى مع بنغازي الجديدة، والمراقب لطفي بللو، وعلى ملعب البيضاء، الظهرة يتبارى مع أساريا والمراقب نوري العبرة.



وعلى ملعب شحات، أبي الأشهر يلتقي المستقبل، والمراقب الناجي محمد، وعلى ملعب القبة، رفيق يتبارى مع البشائر والمراقب إبراهيم الفاخري.