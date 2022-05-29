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الكريكشي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للتجديف وأبوشكيوة عضوا للجنة المرأة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 29 مايو 2022, 03:06 مساء
الكريكشي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للتجديف وأبوشكيوة عضوا للجنة المرأة
جانب من اجتماع عمومية التجديف. (فيسبوك)
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انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتجديف المهندس نورالدين الكريكشي نائبًا لرئيس الاتحاد، والدكتورة ليلى أبوشكيوة رئيسًا للجنة المرأة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي الذي عقد أمس السبت بالعاصمة المصرية القاهرة.

حضر المجمع الانتخابي 10 دول من أصل 14 دولة عربية، حيث حضر مندوبو ليبيا والكويت والإمارات وقطر والبحرين وتونس والجزاير والمغرب والسودان والأردن.

جاء انتخاب الكريكشي وأبوشكيوة بالإجماع خلال الفترة المقبلة، وذلك لدورة كاملة من 2022 حتى 2026.
كما حضر الاجتماع عضوا الاتحاد الليبي فرج عبدالله عصمان والدكتورة ليلى أبوشكيوة.

ووصف رئيس الاتحاد الليبي للتجديف، المهندس نورالدين الكريكشي، بأن «ثقة الجمعية العمومية العربية هو استمرار لنجاح التجديف الليبي، وتعد خطوة ايجابية نحو مستقبل أفضل لهذه اللعبة التي بدأت تشهد تطورًا ملحوظًا وأصبح لنا تواجد دولي فعال».

جانب من اجتماع عمومية التجديف. (فيسبوك)
جانب من اجتماع عمومية التجديف. (فيسبوك)
الكريكشي. (فيسبوك)
الكريكشي. (فيسبوك)
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