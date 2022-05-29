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«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة كأس ليبيا للأندية في الملاكمة بمدينة الخمس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 29 مايو 2022, 02:57 مساء
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة كأس ليبيا للأندية في الملاكمة بمدينة الخمس (صور)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
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اختتمت بطولة كأس ليبيا للملاكمة على صعيد الأندية بكلية التربية بجامعة المرقب في مدينة الخمس، السبت، التي أُقيمت لأول مرة في تاريخ الملاكمة الليبية بحضور 17 ناديًا من مختلف ربوع البلاد، وسط مشاركة 50 رياضيًا، وبحضور رئيس اللجنة العليا للبطولة واللجان المكلفة وأعضاء الاتحاد العام والاتحادات الفرعية والجماهير الرياضية العاشقة للعبة.

بروز مواهب جديدة في الملاكمة
وشهدت المنافسات بروز عدة مواهب تم اختيارها للمنتخب الوطني، الذي يستعد للاستحقاقات المقبلة أفريقياً وعربياً، وكانت النتائج التي رصدتها «بوابة الوسط» في البطولة على مدار يومين في مدينة الخمس على النحو التالي:

المباراة الأولى في وزن 57 كلغم، فاز طارق أبوشيقفة من نادي الوحدة العربية على الملاكم أحمد ياسين من نادي الأهلي طرابلس، والمباراة الثانية في وزن 63.5 كلغم فاز يزن صلاح الدين من جامعة المرقب على نوفل إبراهيم من الأهلي طرابلس، وفي المباراة الثالثة فاز عبد المجيد عيسى صالح من نادي نجوم قرقارش على محمد عيسى أحمد من نادي الصقور في وزن 54 كلغم.

وانتهت المباراة الرابعة في وزن 71 كلغم بفوز إبراهيم الساحلي بطل العرب من نادي السواعد على أسامة بركوس من نادي نجوم قرقارش، أما المباراة الخامسة في وزن 80 كلغم ففازفيها  عاصم دوكو من الاتحاد العسكري في مباراة مثيرة على عمر رمضان من نادي نجوم قرقارش بالضربة الفنية القاضية.

تفوق ملاكم الأهلي طرابلس
المباراة السادسة فاز ملاكم نادي الأهلي طرابلس أحمد السائح على ملاكم نادي الوحدة العربية أحمد مرعي في وزن 57 كلغم، وفي المباراة السابعة في وزن 63.5 كلغم فاز عبد الباسط بالخير من نادي نجوم قرقارش على ملاكم الاتحاد العسكري عبد المعز سومة بعدم التكافؤ منذ الجولة الأولى، وفي المباراة الثامنة فاز ملاكم نادي السويحلي أحمد المقصبي على الملاكم محمد صالح الشتوي في وزن 75 كلغم، وفي المباراة التاسعة فاز عبد القادر بالقلادة الذهبية من نادي الظهرة على الملاكم محمد أنور من نادي الوحدة العربية.

المباراة العاشرة فاز فيها الملاكم عاصم دوكو من الاتحاد العسكري بالذهبية بعد فوزه على عبد اللطيف أنور من نادي أمل الحياة بالبيضاء بالانسحاب لعدم التكافؤ.

وفي مباريات التصفيات فاز الملاكم سالم عبد الله من الأهلي طرابلس على عبد المجيد صالح من نجوم قرقارش بالضربة الفنية القاضية وتتويجه بالقلادة الذهبية.

وفي مباراة مثيرة فاز الملاكم إبراهيم الساحلي من نادي السواعد على الملاكم عبد الرحمن عبد السلام من نادي طارق بن زياد وتوج بالقلادة الذهبية في وزن 71 كلغم، وفي مباراة شهدت تشجيعًا من الجماهير الحاضرة فاز ملاكم جامعة المرقب يزن الحويج على ياسين وليد من نادي نجوم قرقارش، ليتوج يزن بالقلادة الذهبية.

أبرز النتائج والمنافسات
وبعد فرز النقاط واختتام المنافسات، تم تتويج الأندية الفائزة بالتراتيب الثلاثة الأولى على مستوى ليبيا، حيث حصل نادي نجوم قرقارش على الترتيب الأول، وحل الأهلي طرابلس ثانياً، ونادي السواعد ثالثاً، وتخلل الحفل تكريم الحكم مفتاح بوعزة لمجهوداته ومسيرته الطويلة في اللعبة، كما تم اختيار الملاكم يزن صلاح الحويج كأفضل ملاكم في فئة الأواسط من جامعة المرقب.
 
شمل الاختيار الملاكم عاصم دوكو كأفضل ملاكم في فئة الكبار من نادي الاتحاد العسكري، وفي ختام الحفل تم تكريم عديد الشخصيات التي أسهمت في إنجاح البطولة، التي شهدت بروز عديد المواهب لدعم صفوف المنتخب الوطني، حيث تم منح درع الوفاء لكل من وزارة الرياضة وجامعة المرقب ومكتب النشاط الطلابي بجامعة المرقب وكلية التربية البدنية ومكاتب الرياضة بالخمس وطبرق ومصراتة ومنتزه مرح العائلة.

كما تم تكريم حكام اللعبة والمدربين وعديد الشخصيات التي أسهمت في إنجاح البطولة، ومن بينها «الوسط» وقناة «ليبيا الرياضية» وبعض القنوات الأخرى.

جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
جانب من منافسات الملاكمة. (تصوير - امحمد قجام)
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