«أبوسليم» يلتقي «الهلال» في كأس ليبيا لكرة القدم.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يحتضن ملعب مصراتة، اليوم الأحد، مباراة «أبوسليم» و«الهلال» ضمن دور الـ16 لكأس ليبيا لكرة القدم، حيث كلف مراقبتها المراقب خيري الماقوري.

يشار إلى أن مباريات الكأس تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح.

وانضمت فرق «النصر» و«الأخضر» و«الأهلي بنغازي» إلى كوكبة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة كأس ليبيا لكرة القدم، وتأهل «النصر» بعد فوزه على «المروج» بخمسة أهداف لهدفين، و«الأخضر» بعد فوزه على «نجوم بنغازي» بأربعة أهداف مقابل هدف، و«الأهلي بنغازي» بعد فوزه على «المنار» بثلاثية نظيفة.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس ليبيا لكرة القدم، هي: «الأولمبي» و«التعاون» و«الهلال» و«بنغازي الجديدة» و«الصداقة» و«دارنس» و«المدينة» و«الهلال سبها» و«السويحلي» و«الأهلي طرابلس» و«أبوسليم» و«الاتحاد المصراتي» و«النصر» و«الأخضر» و«الأهلي بنغازي»، وتتبقى مباراة واحدة في دور الـ32 وتجمع «الاتحاد» مع «الجزيرة».