Atwasat

«أبوسليم» يلتقي «الهلال» في كأس ليبيا لكرة القدم.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 29 مايو 2022, 02:54 مساء
«أبوسليم» يلتقي «الهلال» في كأس ليبيا لكرة القدم.. الأحد
مباراة الاتحاد وأبوسليم. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
alwasat radio

يحتضن ملعب مصراتة، اليوم الأحد، مباراة «أبوسليم» و«الهلال» ضمن دور الـ16 لكأس ليبيا لكرة القدم، حيث كلف مراقبتها المراقب خيري الماقوري.

يشار إلى أن مباريات الكأس تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح.

وانضمت فرق «النصر» و«الأخضر» و«الأهلي بنغازي» إلى كوكبة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة كأس ليبيا لكرة القدم، وتأهل «النصر» بعد فوزه على «المروج» بخمسة أهداف لهدفين، و«الأخضر» بعد فوزه على «نجوم بنغازي» بأربعة أهداف مقابل هدف، و«الأهلي بنغازي» بعد فوزه على «المنار» بثلاثية نظيفة.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس ليبيا لكرة القدم، هي: «الأولمبي» و«التعاون» و«الهلال» و«بنغازي الجديدة» و«الصداقة» و«دارنس» و«المدينة» و«الهلال سبها» و«السويحلي» و«الأهلي طرابلس» و«أبوسليم» و«الاتحاد المصراتي» و«النصر» و«الأخضر» و«الأهلي بنغازي»، وتتبقى مباراة واحدة في دور الـ32 وتجمع «الاتحاد» مع «الجزيرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز

«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز
منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة والهادي

منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة ...
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم
ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية

ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها

السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
معكرونة القلاية الهوائية

معكرونة القلاية الهوائية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الاتحاد» يفوز على «الأخضر» في سداسي الشباب تحت 20 عاما
«الاتحاد» يفوز على «الأخضر» في سداسي الشباب تحت 20 عاما
فوز سلة النصر والأهلي طرابلس في الدوري الليبي
فوز سلة النصر والأهلي طرابلس في الدوري الليبي
المصري محسن الجابري يستعيد صدارة «دولية شطرنج الإمارات» وسط مشاركة ليبية
المصري محسن الجابري يستعيد صدارة «دولية شطرنج الإمارات» وسط ...
الدبيبة يوجه بعلاج الإعلامي بالرأس علي في الخارج
الدبيبة يوجه بعلاج الإعلامي بالرأس علي في الخارج
مشاركة ليبية في «نخبة التنس الأفريقي» بتونس
مشاركة ليبية في «نخبة التنس الأفريقي» بتونس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري ......
4 رماة من ليبيا في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية
4 رماة من ليبيا في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية...
لماذا انهار الأهلي طرابلس على أرضه في 22 دقيقة أمام أورلاندو بيراتس بـ«الكونفدرالية»؟
لماذا انهار الأهلي طرابلس على أرضه في 22 دقيقة أمام أورلاندو......
تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا
تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا...
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس...
المزيد
الكريكشي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للتجديف وأبوشكيوة عضوا للجنة المرأة
الكريكشي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للتجديف وأبوشكيوة عضوا ......
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة كأس ليبيا للأندية في الملاكمة بمدينة الخمس (صور)
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة كأس ليبيا للأندية في ......
«أبوسليم» يلتقي «الهلال» في كأس ليبيا لكرة القدم.. الأحد
«أبوسليم» يلتقي «الهلال» في كأس ليبيا لكرة القدم.. الأحد...
مشاركة ليبية في «نخبة التنس الأفريقي» بتونس
مشاركة ليبية في «نخبة التنس الأفريقي» بتونس...
الدبيبة يوجه بعلاج الإعلامي بالرأس علي في الخارج
الدبيبة يوجه بعلاج الإعلامي بالرأس علي في الخارج...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط