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المصري محسن الجابري يستعيد صدارة «دولية شطرنج الإمارات» وسط مشاركة ليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 29 مايو 2022, 01:15 مساء
المصري محسن الجابري يستعيد صدارة «دولية شطرنج الإمارات» وسط مشاركة ليبية
المصري محسن الجابري. (فيسبوك)
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تصل بطولة الإمارات الدولية للشطرنج، اليوم الأحد، إلى محطتها الأخيرة، وفي الجولة الثامنة، أمس السبت، استعاد المصري محسن الجابري الصدارة، بعد فوزه على الأردني أحمد الخطيب تصنيف 2243، وتعادل الجورجي كورديزي مع الإماراتي إبراهيم سلطان.

وفاز ساباروفا من أوزبكستان على أكار العراقي، وحقق الليبي هاشم النعمي تصنيف 1934 الفوز على المنصوري من الإمارات تصنيف 1538، وواصل مواطنه الليبي محمد أبورزيقة تصنيف 1965 نزيف النقاط، وفقد مباراته أمام الإماراتي يحيى شعيب تصنيف  1277.

الترتيب بعد الجولة الثامنة
استعاد المصري محسن الجابري الصدارة برصيد 7 نقاط ويلاحقه الإماراتي إبراهيم سلطان والجورجي كورديزي برصيد 6.5 نقطة لكل منهما، والأوزبكي ساباروف بـ6 نقاط.

أما الليبيان محمد أبورزيقة صار في الترتيب 34 وهاشم النعمي 38 وكلاهما بـ3.5 نقطة.

مباريات الجولة التاسعة
ويشهد الأحد أهم مباريات الجولة التاسعة والأخيرة، حيث يلتقي المصري محسن الجابري بـ7 نقاط مع ساباروفا تصنيف 1919 بـ6 نقاط، والإماراتي إبراهيم سلطان  6.5 نقطة يتبارى مع الجنوب أفريقي جالفين برصيد 5.5 نقطة.

الجورجي كورديزي 6.5 نقطة يلتقي استربان 5.5 نقطة، والليبي محمد أبورزيقة تصنيف 1965 يلتقي كويسا من أنغولا تصنيف 1893، وكلاهما بـ3.5 نقطة، وهاشم النعمي تصنيف 1934 يتبارى مع اينمار من مصر تصنيف 2111 وكل منهما بـ3.5 نقطة.

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