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«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 28 مايو 2022, 05:02 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز
مباراة لفريق الصقور في الدوري الليبي. (فيسبوك)
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أقيمت، أمس الجمعة، منافسات الجولة الثانية من تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لفرق الدرجة الأولى عن المرحلة الثانية، بإقامة ست مباريات في ستة ملاعب.

وظفر كل من «الصقور» و«رفيق» و«أبي الأشهر» بثلاث نقاط ثمينة في ثاني جولات المشوار، وفيما يلي نتائج المباريات:

فوز «أبي الأشهر» على «الهلال سبها» بنتيجة هدف دون رد في ملعب شيخ الشهداء، وفوز «البشائر» على «أساريا» بهدف دون رد في ملعب شحات، وفوز «رفيق» على «المستقبل» بهدفين نظيفين في ملعب القبة.

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وفوز «الصقور» على «الوفاق» بهدف دون رد في ملعب زوارة، وفوز «البرانس» على «المروج» بهدف دون رد في ملعب الجميل، والتعادل الإيجابي بين «الأنوار» و«بنغازي الجديدة» بهدف مقابل هدف بملعب صرمان.

موقف الفرق المتنافسة بعد الجولة الثانية
«المروج» و«المستقبل» و«الوفاق أجدابيا» و«الهلال سبها» دون نقاط، أما «الصقور» و«رفيق» 6 نقاط في المجموعتين، «الأنوار» و«البشائر» أربع نقاط، و«أبي الأشهر» و«البرانس» و«أساريا» 3 نقاط، و«بنغازي الجديدة» نقطتان، و«الشرارة» و«الظهرة» نقطة واحدة.

تم التسجيل في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى أربعة أهداف، وفي المجموعة الثانية وصل مجموع الأهداف حتى الجولة الثانية 20 هدفًا.

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