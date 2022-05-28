المقاطعة تمنع اكتمال الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم الليبي وترقب لحكم القضاء في 7 يونيو

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

علمت «بوابة الوسط» أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم تأجل بسبب عدم توافر النصاب القانوني ومقاطعة عديد الأندية الاجتماع، خاصة أن هناك عدة أندية أعلنت أنها تقاطع اتحاد الكرة الحالي بشكل رسمي وترى أنه لم يعد قادرًا على قيادة الكرة الليبية.

- منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة والهادي

- ملفات مهمة على مائدة الاجتماع الـ10 لاتحاد كرة القدم الليبي

وسيعقد الاجتماع، غدًا الأحد، في حالة اكتمال النصاب القانوني في ظل ترقب من الوسط الرياضي لحكم القضاء الليبي في السابع من يونيو المقبل في القضية المرفوعة من أنور الطشاني وإبراهيم شاكة المنافسين السابقين لرئيس اتحاد الكرة الحالي المنتخب أخيرًا عبدالحكيم الشلماني في انتخابات رئاسة الاتحاد الليبي.