منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة والهادي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أجرى المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط» تدريباته فور العودة من مصر، حيث أقام بمدينة الإسكندرية معسكرًا قصيرًا، شارك فيه اللاعبون المحليون الذين شملتهم قائمة المدرب الفرنسي الجديد كورنتان مارتينز.

ومن المتوقع أن ينضم باقي اللاعبين المحترفين تباعًا في معسكر بنغازي، حيث شارك في تدريبات الجمعة، المحترف إبراهيم بودبوس، وينضم اليوم السبت باقي المحترفين، وهم: حمدو الهوني ومحمد صولة والسنوسي الهادي.

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يذكر أن مباراة المنتخب أمام بوتسوانا ستقام الأربعاء على ملعب شهداء بنينا بعد اعتماده من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمدة عامين.

وفي نفس اليوم تستضيف تونس منتخب غينيا الاستوائية ضمن منافسات نفس المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية 2023.

تدريبات منتخب ليبيا لكرة القدم. (فيسبوك)

تدريبات منتخب ليبيا لكرة القدم. (فيسبوك)

تدريبات منتخب ليبيا لكرة القدم. (فيسبوك)