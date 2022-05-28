ملفات مهمة على مائدة الاجتماع الـ10 لاتحاد كرة القدم الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني، أمس الجمعة، اجتماعه العاشر بمقره في طرابلس.

شهد الاجتماع مناقشة ملف الإعداد والتحضير لكافة المنتخبات في مختلف الأعمار السنية واستعداداتها للاستحقاقات الدولية المقبلة، كما جرى اقتراح أسماء الأطقم الفنية التي ستشرف على تدريب وقيادة تلك المنتخبات، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك».



المنتخبات المعنية بالأمر هي منتخبات الشباب والمنتخب الأولمبي والناشئين، كما جرى عرض ومناقشة العديد من المقترحات في انتظار صدور القرارات بشأنها.

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أيضًا جرى خلال الاجتماع مناقشة ملف تحضيرات واستعدادات المنتخب الوطني الأول لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا «كان 2023» التي ستقام نهائياتها بساحل العاج.

يستهل المنتخب الوطني الليبي مشواره بمواجهة منتخب بوتسوانا في الأول من شهر يونيو المقبل بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي في الجولة الأولى ثم سيتحول لملاقاة غينيا الاستوائية بمالابو في الجولة الثانية في السادس من شهر يونيو المقبل.

اجتماع الاتحاد الليبي لكرة القدم. (فيسبوك)