تأهل آمال الجزيرة والهدف إلى نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوج فريق آمال الجزيرة للكرة الطائرة تحت 17 عامًا ببطولة الغربية، بعد فوزه في آخر مباريات الدور الرباعي على الأهلي طرابلس، خلال المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي الترسانة بطرابلس.

تواصلت المباراة لأربعة أشواط، تقدم الجزيرة بنتيجة الشوطين الأول والثاني (25-22، 25-22) وتفوق الأهلي طرابلس بالشوط الثالث (25-20)، وعاد الجزيرة ليتفوق بالشوط الرابع (25-14)، ليتفوق بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

الترتيب النهائي

تُوج الجزيرة بكأس الترتيب الأول برصيد 9 نقاط، وجاء الهدف ثانيًا برصيد 6 نقاط، والأهلي طرابلس ثالثًا برصيد 3 نقاط، ورابعًا الأولمبي دون نقاط.

يشار إلى أن الجزيرة والهدف تأهلا إلى نهائيات ليبيا للكرة الطائرة 17 عاما والتي ستقام ببنغازي في أغسطس المقبل.