Atwasat

الصقور ورفيق في صدارة تصفيات الصعود للممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 28 مايو 2022, 12:19 مساء
الصقور ورفيق في صدارة تصفيات الصعود للممتاز
جانب من منافسات دوري الصعود للممتاز. (فيسبوك)
alwasat radio

جرت أمس الجمعة، ست مباريات في الجولة الثانية من تصفيات الصعود إلى الدوري الممتاز لكرة القدم، وأسفرت عن فوز الصقور على الوفاق أجدابيا بهدف نظيف على ملعب زوارة، أدار المباراة الحكم حمزة الثموني والمساعدان محمد الزايدي ومحمد السائح والحكم الرابع محمد السرتاوي وراقبها محمد الزوبيك.

وعلى ملعب صرمان، تعادل الأنوار مع بنغازي الجديدة بهدف لهدف، أدار المباراة الحكم مؤمن الراعي والمساعدان رمزي القاضي ورياض العزابي والحكم الرابع عبدالمجيد مختار، وعلى ملعب الجميل البرانس يفوز على المروج بهدف لصفر، أدار المباراة الحكم محمد بن رشدان والمساعدان محمد التير ومحمد عريبي والحكم الرابع عبدالمنعم أبوصلوعة والمراقب عبدالوهاب راشد.  

وعلى ملعب البيضاء أبي الأشهر، يفوز على الهلال سبها بهدف لصفر، أدار المباراة الحكم مفتاح العلمي والمساعدان محمد حسن وعلي عاشور والمراقب مصطفى الوزري، وعلى ملعب مدينة شحات البشائر يفوز على أساريا بهدف دون رد، أدار المباراة الحكم معتز الشلماني والمساعدان باسم سيف النصر ووليد أبوحرارة والحكم الرابع الطاهر فرج والمراقب محمد منصور.

وعلى ملعب مدينة القبة، فاز رفيق على المستقبل بنتيجة هدفين لصفر، أدار المباراة الحكم نصيب الهواري والمساعدان سفيان علي وأسامة الورفلي والحكم الرابع أشرف عمر والمراقب محمد عبدالله.

نتائج الفرق المتنافسة
الأنوار × المروج (5-4)
الصقور × البرانس (1- صفر)
بنغازي الجديدة × الشرارة (صفر- صفر)
أساريا × المستقبل (1-صفر)
رفيق × الهلال سبها (1- صفر)
البشائر × الظهرة (صفر- صفر)

الترتيب بعد الجولة الثانية
الصقور يتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وأقرب الملاحقين الأنوار 4 نقاط، والبرانس 3، وبنغازي الجديدة 2، والشرارة نقطة، والمروج دون نقاط.

يتصدر رفيق المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وأقرب الملاحقين البشائر 4 نقاط، وأبي الأشهر 3، والظهرة نقطة، والهلال سبها والمستقبل دون نقاط.

مباريات الجولة الثالثة
ستقام ست مباريات في الجولة الثالثة لتصفيات الصعود للقسم الممتاز، الظهرة يلتقي أساريا، وأبي الأشهر يتبارى مع  المستقبل، ورفيق يلتقي البشائر، والشرارة مع الأنوار، ووفاق أجدابيا يلتقي المروج، والبرانس يتبارى مع بنغازي الجديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
معكرونة القلاية الهوائية

معكرونة القلاية الهوائية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة

بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة
في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»

في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»
اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله

اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله
عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت

عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت
المشروع المفقود

المشروع المفقود
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 ...
«المركزي»: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال 4 أشهر
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»

شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
براعم «الاتحاد» أبطال طرابلس لكرة القدم
براعم «الاتحاد» أبطال طرابلس لكرة القدم
فوز سلة «الاتحاد» و«الأهلي بنغازي» في إياب الدوري الليبي
فوز سلة «الاتحاد» و«الأهلي بنغازي» في إياب الدوري الليبي
اليوم.. مباراتان في نصف نهائي كأس اليد
اليوم.. مباراتان في نصف نهائي كأس اليد
تعرف على أطقم حكام الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
تعرف على أطقم حكام الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري الليبي قبل انطلاق مرحلة التتويج
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري الليبي...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري ......
غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار «كاف»
غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه ......
4 رماة من ليبيا في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية
4 رماة من ليبيا في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية...
لماذا انهار الأهلي طرابلس على أرضه في 22 دقيقة أمام أورلاندو بيراتس بـ«الكونفدرالية»؟
لماذا انهار الأهلي طرابلس على أرضه في 22 دقيقة أمام أورلاندو......
تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا
تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا...
المزيد
الصقور ورفيق في صدارة تصفيات الصعود للممتاز
الصقور ورفيق في صدارة تصفيات الصعود للممتاز...
ندية وإثارة وتشويق في دولية الشارقة للشطرنج
ندية وإثارة وتشويق في دولية الشارقة للشطرنج...
انطلاق بطولة كأس ليبيا للملاكمة بمدينة الخمس
انطلاق بطولة كأس ليبيا للملاكمة بمدينة الخمس...
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري الليبي قبل انطلاق مرحلة التتويج
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري ......
تعرف على أطقم حكام الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
تعرف على أطقم حكام الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط