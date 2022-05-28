الصقور ورفيق في صدارة تصفيات الصعود للممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الجمعة، ست مباريات في الجولة الثانية من تصفيات الصعود إلى الدوري الممتاز لكرة القدم، وأسفرت عن فوز الصقور على الوفاق أجدابيا بهدف نظيف على ملعب زوارة، أدار المباراة الحكم حمزة الثموني والمساعدان محمد الزايدي ومحمد السائح والحكم الرابع محمد السرتاوي وراقبها محمد الزوبيك.

وعلى ملعب صرمان، تعادل الأنوار مع بنغازي الجديدة بهدف لهدف، أدار المباراة الحكم مؤمن الراعي والمساعدان رمزي القاضي ورياض العزابي والحكم الرابع عبدالمجيد مختار، وعلى ملعب الجميل البرانس يفوز على المروج بهدف لصفر، أدار المباراة الحكم محمد بن رشدان والمساعدان محمد التير ومحمد عريبي والحكم الرابع عبدالمنعم أبوصلوعة والمراقب عبدالوهاب راشد.

وعلى ملعب البيضاء أبي الأشهر، يفوز على الهلال سبها بهدف لصفر، أدار المباراة الحكم مفتاح العلمي والمساعدان محمد حسن وعلي عاشور والمراقب مصطفى الوزري، وعلى ملعب مدينة شحات البشائر يفوز على أساريا بهدف دون رد، أدار المباراة الحكم معتز الشلماني والمساعدان باسم سيف النصر ووليد أبوحرارة والحكم الرابع الطاهر فرج والمراقب محمد منصور.

وعلى ملعب مدينة القبة، فاز رفيق على المستقبل بنتيجة هدفين لصفر، أدار المباراة الحكم نصيب الهواري والمساعدان سفيان علي وأسامة الورفلي والحكم الرابع أشرف عمر والمراقب محمد عبدالله.

نتائج الفرق المتنافسة

الأنوار × المروج (5-4)

الصقور × البرانس (1- صفر)

بنغازي الجديدة × الشرارة (صفر- صفر)

أساريا × المستقبل (1-صفر)

رفيق × الهلال سبها (1- صفر)

البشائر × الظهرة (صفر- صفر)

الترتيب بعد الجولة الثانية

الصقور يتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وأقرب الملاحقين الأنوار 4 نقاط، والبرانس 3، وبنغازي الجديدة 2، والشرارة نقطة، والمروج دون نقاط.

يتصدر رفيق المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وأقرب الملاحقين البشائر 4 نقاط، وأبي الأشهر 3، والظهرة نقطة، والهلال سبها والمستقبل دون نقاط.