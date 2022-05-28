ندية وإثارة وتشويق في دولية الشارقة للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تواصلت الإثارة والندية والتشويق في بطولة الشارقة الدولية للشطرنج بالإمارات الخميس والجمعة؛ حيث جرت مباريات الجولتين السادسة والسابعة، وفي أبرز نتائج الجولة السادسة، ألحق العراقي أكار صالح أول خسارة بالمصري محسن الجابري، ليتساوى أربعة شطرنجيين برصيد 5 نقاط لكل منهم وهم: المصري محسن الجابري والإماراتي إبراهيم سلطان والجورجي كورديزي والعراقي أكار صالح.

وحقق الليبي محمد أبورزيقة الفوز في الجولة ذاتها ليرتفع رصيده إلى 3 نقاط وصار في الترتيب 25، وواصل هاشم النعمي فقد المباريات مع لاعبين أقل منه تصنيفًا بخسارته أمام وائل صبري تصنيف 1695، وترتيب النعمي 51.



وأمس الجمعة، شهدت الجولة السابعة لقاء المتصدرين، وانتهى بفوز الجورجي كورديزي 2037 على العراقي أكار تصنيف 2265، وتعادل الليبي محمد أبورزيقة تصنيف 1965 مع الإماراتية روضة عيسي 13 عاما تصنيف 1760، أيضا فاز هاشم النعمي تصنيف 1934.

الترتيب بعد الجولة السابعة

بعد الجولة السابعة يتساوى ثلاثة لاعبين في الصدارة برصيد 6 نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل الصدارة للمصري محسن الجابري، وثانيًا إبراهيم سلطان من الإمارات، وثالثًا الجورجي كورديزي، ويلاحقهم الأردني أحمد الخطيب برصيد 5.5 نقطة.