انطلاق بطولة كأس ليبيا للملاكمة بمدينة الخمس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انطلقت، مساء أمس، بكلية التربية بمدينة الخمس بطولة كأس ليبيا للأندية بمشاركة 17 ناديًا و40 ملاكمًا من مختلف الأندية على مستوى ليبيا، بتنظيم الاتحاد الليبي للملاكمة وباستضافة جامعة المرقب.

تقام بطولة الأندية في لعبة الملاكمة لأول مرة على مستوى ليبيا بمشاركة أندية «الأهلي طرابلس» و«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» و«نجوم قرقارش» و«الظهرة» و«الاتحاد العسكري» و«طارق بن زياد» و«جامعة المرقب» و«النصر» و«السواعد» و«المدينة» ببنغازي، و«الأخضر» و«الصقور» و«النادي الليبي للهواة والمحترفين» و«الوحدة العربية» و«البشائر» و«أمل الحياة البيضاء» و«سلطان ببنغازي».

واستهل حفل الافتتاح بكلمات وعروض للفرق المشاركة والفرقة النحاسية فوج الكشافة الدافنية مصراتة، التي قدمت لوحات فنية ومشاركة فتيات نجوم قرقارش للملاكمة، مع استعراض للأندية المشاركة والنشيد الوطني وآيات من الذكر الحكيم.

حضر حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول، وأعضاء المكتب التنفيذي والحكام، ومدير مكتب النشاط بجامعة المرقب، ومندوبو الأندية المشاركة والرياضيون القدامى، والجمهور العاشق للعبة الفن الجميل.

يشار إلى أن بطولة ليبيا للأندية هي الأولى من نوعها بعد عودة رياضة الفن الجميل في ليبيا بعد توقف الملاكمة الليبية لأكثر من ثلاثة عقود، وتحديدًا في العام 1980. حيث ألقيت في الحفل كلمات لمدير إدارة النشاط بجامعة المرقب عبد الحكيم أبوشعالة وكلمة لرئيس الاتحاد الليبي يوسف البهلول. وأكد أهمية مثل هذه البطولات التي تجمع أبناء الوطن، مرحبًا بجميع الأندية المشاركة في هذا الحدث التاريخي، وقدم الشكر لكل من مد يد العون من أجل إنجاح هذه البطولة.

واستهلت البطولة بمباراة استعراضية لفتيات الناشئات لنادي نجوم قرقارش بين الملاكمتين هبة الصالحين وصباح المنير، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل، وهي نتيجة غير موجودة في قانون الملاكمة ولكنها احتسبت تشجيعًا لهما.

«بوابة الوسط» واكبت هذه البطولة في مدينة الخمس وسجلت نتائج اليوم الأول على النحو التالي:

فئة الناشئين

المباراة الأولى: فوز الملاكم فارس العماري من نادي الأخضر على شاهين الشبلي من جامعة المرقب، بداعي الإصابة وتوقف المباراة.

المباراة الثانية: في فئة الأواسط، فاز الملاكم شاهين عبد الرحمن من نادي نجوم قرقارش على إبراهيم فوزي البدين من نادي الصقور من طبرق بالضربة الفنية القاضية.

المباراة الثالثة: في فئة الأواسط في وزن 57 كلغم: وفي هذا النزال استطاع الملاكم عبد المقتدر خليفة سويدان من نادي الظهرة، الفوز على مروان عادل بن زايد من نادي الاتحاد.

المباراة الرابعة: استطاع الملاكم محمد طارق محمد من نادي الوحدة العربية الفوز على الملاكم محمد طارق العلوي من نادي نجوم قرقارش في وزن 57 كلغم.

المباراة الخامسة: فاز في وزن 63.5 كلغم الملاكم يزن صلاح الدين من جامعة المرقب على الملاكم عبد الرحمن سالم العجيلي من نادي السواعد.

المباراة السادسة: فاز ياسين وليد من نادي نجوم قرقارش في على الملاكم عبد السلام مصطفى من النادي الليبي في وزن 63.5 كلغم.

المباراة السابعة: في وزن 67 كلغم، فاز الملاكم عبد المالك الصديق من الاتحاد العسكري على الملاكم صالح فيصل صالح من نادي النصر.

المباراة الثامنة: في وزن 80 كلغم، فاز مفتاح عبد القادر من نادي السواعد على عبد الرحمن رشيدي من النادي الليبي.

المباراة التاسعة: فاز أسامة علي بركوس من نجوم قرقارش على محمد عبد السلام من نادي المدينة بنغازي في وزن 71كلغم.

المباراة العاشرة: عبد المعز سمومة من نادي الاتحاد العسكري فاز على مهند عبد المنعم الشهيبي من أمل الحياة البيضاء في وزن 71 كلغم.

المباراة الحادية عشرة: في وزن 63.5 كلغم عبد الباسط بالخير من نجوم قرقارش يفوز على مهند عبد المنعم من نادي أمل الحياة بالبيضاء .

المباراة الثانية عشرة: المباراة انتهت لصالح الملاكم طارق بن زياد عبد الرحمن عبد السلام بعد أن فاز على الملاكم خليل رجب من نادي السويحلي.

المباراة الأخيرة في نزالات اليوم: فاز إبراهيم الساحلي من نادي السواعد على محمد بالراشد من نادي البشائر.

وتتواصل مساء اليوم منافسات اليوم الثاني الختامي للبطولة.



من اليوم الأول لبطولة كأس ليبيا للأندية في جامعة المرقب، 26 مايو 2022. (بوابة الوسط)

من اليوم الأول لبطولة كأس ليبيا للأندية في جامعة المرقب، 27 مايو 2022. (بوابة الوسط)

من اليوم الأول لبطولة كأس ليبيا للأندية في جامعة المرقب، 26 مايو 2022. (بوابة الوسط)

من اليوم الأول لبطولة كأس ليبيا للأندية في جامعة المرقب، 26 مايو 2022. (بوابة الوسط)

من اليوم الأول لبطولة كأس ليبيا للأندية في جامعة المرقب، 26 مايو 2022. (بوابة الوسط)

من اليوم الأول لبطولة كأس ليبيا للأندية في جامعة المرقب، 26 مايو 2022. (بوابة الوسط)

من اليوم الأول لبطولة كأس ليبيا للأندية في جامعة المرقب، 26 مايو 2022. (بوابة الوسط)