إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري الليبي قبل انطلاق مرحلة التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

عاقبت لجنة المسابقات العامة باتحاد كرة القدم حارس فريق الأهلي بنغازي، مراد الوحيشي، بالإيقاف لمدة عام كامل مع تطبيق غرامة مالية 5000 دينار بسبب أحداث مباراة الديربي أمام فريق النصر طبقاً للمادة 27 الفقرة 1 من لائحة الجزاءات، واعتمدت لجنة المسابقات البطاقات الصفراء في حق 14 لاعباً وعقوبات بالإيقاف لمباراة واحدة لكل من لاعب النصر وائل إبراهيم المبروك، ولاعب الصداقة إبراهيم مفتاح مصباح، وبغرامة مالية قدرها 500 دينار واللاعب بكايوكو سومايلا من فريق كبار الهلال، ويعاقب فريق خليج سرت بغرامة مالية قدرها 6000 دينار ونقل مباراة فريقه المقبلة إلى خارج ملعبه.

كما أجلت لجنة المسابقات البت في اعتماد نتيجة مباراة الهلال وشباب الجبل إلى حين استيفاء كافة المعلومات، وإيقاف مشرف معدات فريق الهلال معتصم مفتاح اعميشة موقتاً عن مرافقة فريقه، إلى حين إصدار العقوبة واستيفاء التحقيقات، وسبق إيقاف لاعب صقور العلالقة عبدالواحد مختار لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية قدرها 3000 دينار، وإيقاف لاعب صقور العلالقة إسلام نوري عبدالسلام 5 مباريات متتالية بالإضافة إلى غرامة 3000 دينار، وإيقاف لاعب فريق المستقبل جهاد نصر حسين مبارتين بالإضافة إلى غرامة 1000 دينار.

عقوبات بالإيقاف والغرامات المالية

وسبق وأصدرت لجنة المسابقات عقوبات كبيرة، أبرزها قرارها رقم 17 الذي تضمنت مواده عقوبات بالإيقاف عن اللعب والحرمان من مرافقة فرقهم، بالإضافة إلى غرامات مالية وصلت في مجموعها إلى 19 ألف دينار، بالإضافة إلى معاقبة لاعب «الأولمبي» طارق محمد بشارة بالإيقاف مباراة واحدة، ومعاقبة لاعب خليج سرت المهدي عبدالحميد حامد بالإيقاف ثلاث مباريات متتالية، ومعاقبة لاعب المدينة سالم عبلو بالإيقاف أربع مباريات مع غرامة مالية قدرها 2000 دينار، ومعاقبة ناديي «الشط» و«السويحلي» بغرامة مالية على كل منهما قدرها 1000 دينار، ومعاقبة مرافق فريق «شباب الجبل» عبدالسلام أبوكمبل بالإيقاف عن مرافقة فريقه لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها أربعة آلاف دينار، وأيضاً معاقبة مرافق نادي «الوحدة» جلال الدامجة بعدم مرافقة فريقه لخمس مباريات متتالية وغرامة مالية قدرها 2000 دينار، كما تقرر معاقبة فرق «الأهلي بنغازي» و«التحدي» و«الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» بغرامة كل فريق بمبلغ ثلاثة آلاف دينار ليبي.

دوري التتويج يبحث عن مكان

وعن الدور السداسي، كشف رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، موعد ختام الدوري، ومكان إقامة الدوري السداسي المؤهل للتتويج بلقب الدوري الموسم الجاري (2021-2022)، وقال الأوجلي، في تصريحات لقناة «الوسط»: «الدوري السداسي المؤهل للتتويج بلقب الدوري معروف بقوته، وفي حال تحصلنا على عروض مناسبة سنقيم البطولة خارج ليبيا تسويقياً، لأن ملاعبنا ليست على المستوى المطلوب لإقامة الدوري السداسي، ونسعى إلى أن تكون جميع الظروف جيدة لإقامة الدوري السداسي».

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أكد في وقت سابق، إقامة منافسات الدوري السداسي الليبي «دوري التتويج» خارج ليبيا؛ إما أن يكون بمصر أو تونس، والأقرب بمصر.

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قال الشلماني: «تم عرض الموضوع على المكتب التنفيذي، وذلك لعدة أسباب، أولاً أننا مع الحراك الرياضي الخاص بإنشاء الملاعب على مستوى يساعدنا على رفع مستوى الكرة في ليبيا، وأنا مع هذا الحراك، لأنه لا توجد لدينا ملاعب ترفع من مستوى الكرة في ليبيا، وحتى ملعب مصراتة الموجود حالياً يشهد كثرة المباريات عليه».

حديث الشلماني عن نقل الدوري السداسي

ويواصل اتحاد كرة القدم الليبي بحث مخرجات اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الإدارة الأخير في مدينة البيضاء برئاسة الشلماني، الخاص بقرار إقامة منافسات الدوري السداسي «دوري التتويج» خارج ليبيا. وأضاف الشلماني: «ملاعبنا كلها متهالكة لا تعطي الفرصة للاعب، وهذه حقيقة يشكو منها المدربون الأجانب، مما أدى إلى كثرة الإصابات والإخفاقات، ولا يمكن أن نتقدم بهذه الملاعب، وهذه النقطة من ضمن الفكرة التي عرضتها على مجلس الإدارة بهذا الخصوص، لوجود ملاعب على مستوى عالٍ في الدول المجاورة».

وأوضح: «ملاعب الدول المجاورة متقدمة، فضلاً عن التحكيم، وهذه رسالة للدولة الليبية، لأن الدوري السداسي سيكون فيه 90% من فرز منتخبات سواء المنتخب الأولمبي أو الشباب أو الأول.

ولا بُد من توفير ملاعب جيدة، وهذا التجمع سيكون فيه الطاقم الفني والمدير الفني والمدرب العام، وممكن حتى بعض الخبراء لاختيار المنتخبات من خلال الدوري السداسي». وكشف الشلماني قائلاً: «لم نحدد بعد ملاعب معينة، لأن هذا الموضوع يسبقه تنسيق مع الدول المعنية، ولديَّ تفويض من مجلس الإدارة بهذه الخصوص في النهاية، وهو مقترح».

صالة رياضية لمعسكرات المنتخبات

وقال النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، خميس آدم،: «إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عرض إنشاء ملعب بمواصفات جيدة وعالمية، بجانب صالة رياضية لمعسكرات منتخبات ليبيا، و(فيفا) اشترط توفير قطعة أرض مساحتها ما بين 7 و8 كيلومترات، نظير تنفيذ المشروع»، مشيراً إلى أن «اتحاد الكرة سيخاطب الحكومة الليبية من أجل توفير المساحة المقترحة، ويقترح مبدئياً باب العزيزية أو جزءاً من أرض وزارة الزراعة».

وكان وفد «فيفا»، زار طرابلس، وتحديداً ملعب المدينة؛ وذلك من أجل تقييم حالته وتقديم الدعم المادي واللوجيستي، بعد أن دخل ملعب طرابلس الدولي، عملية الصيانة، وتستمر مهمة تحسين مرافقه ومدرجاته، من أجل استقبال المباريات الدولية، كما سبق ووافق «فيفا» على استقبال ملعب «شهداء بنينا» في بنغازي للمباريات الدولية سواء للأندية أو المنتخبات، فيما سجلت بعض الملاحظات الفنية على ملعب طرابلس، وطُلب الكثير من الإصلاحات سواء على صعيد أرضية الملعب أو المدرجات أو غرف خلع الملابس وحتى الأسوار وكاميرات المراقبة.

وجرى تخصيص 100 مليون دينار ليبي لصيانة ملعب المدينة الرياضية (28 مارس سابقاً) ببنغازي، والملعب يعد من أكبر وأقدم الملاعب الليبية، إضافة إلى ملعب المدينة الرياضية بطرابلس، وقد أُوقفت أعمال الصيانة به قبل ثورة 17 فبراير 2011، التي وصلت عند التوقف إلى نسبة 65 %، وبحسب المعلومات المتوافرة فإن الشركات المنفذة ستباشر التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة.