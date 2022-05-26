Atwasat

تعرف على أطقم حكام الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 26 مايو 2022, 06:40 مساء
تعرف على أطقم حكام الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
الاتحاد الليبي لكرة القدم. (الإنترنت)
alwasat radio

كلفت لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، أطقم حكام الجولة الثانية لتصفيات الصعود للممتاز لكرة القدم، التي ستقام غدًا الجمعة، وفي توقيت واحد بداية من الرابعة والنصف مساءً.

وجاءت التكليفات على النحو التالي:
على ملعب زوارة وفاق أجدابيا يلتقي الصقور بإدارة الحكم حمزة الثموني، والمساعدين محمد الزايدي ومحمد السائح، والحكم الرابع محمد السرتاوي، والمراقب محمد الزوبيك.

ويشهد ملعب صرمان، مواجهة بين فريق الأنوار مع بنغازي الجديدة بإدارة الحكم مؤمن الراعي والمساعدين رمزي القاضي ورياض العزابي، والحكم الرابع عبدالمجيد مختار، والمراقب عادل الراعي.

ويستضيف ملعب الجميل، فريق البرانس أمام نظيره المروج، بإدارة الحكم محمد بن رشدان والمساعدين محمد التير ومحمد عريبي، والحكم الرابع عبدالمنعم أبوصلوعة، والمراقب عبدالوهاب راشد.

وعلى ملعب البيضاء، فريق أبي الأشهر يلتقي الهلال سبها، بإدارة الحكم مفتاح العلمي، والمساعدين محمد حسن وعلي عاشور، والمراقب مصطفى الوزري، كما يستضيف ملعب مدينة شحات، مباراة بين فريق البشائر مع أساريا، بإدارة الحكم  معتز الشلماني والمساعدين باسم سيف النصر ووليد أبوحرارة والحكم الرابع الطاهر فرج، والمراقب محمد منصور.

ويستضيف ملعب مدينة القبة، فريق رفيق أمام نظيره المستقبل بإدارة الحكم نصيب الهواري، والمساعدين سفيان علي وأسامة الورفلي، والحكم الرابع أشرف عمر، والمراقب محمد عبدالله.

أبرز نتائج الجولة الأولى والترتيب الموقت بالمجموعتين

في المجموعة الأولى
الأنوار يحقق الفوز على المروج (5 / 4).

والصقور يفوز على البرانس (1 / 0).

وتعادل بنغازي الجديدة مع الشرارة دون أهداف.

- 6 مباريات في الجولة الأولى من تصفيات الصعود للممتاز.. الإثنين
- اتحاد الكرة الليبي يعلن أطقم حكام تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
- 4 انتصارات وتعادلان في الصعود للقسم الممتاز

وفي المجموعة الثانية
أساريا يفوز على المستقبل (1  / 0).

ورفيق يفوز على الهلال سبها (1 / 0).

وتعادل البشائر مع الظهرة (0/0).

الترتيب بعد الجولة الأولى
في المجموعة الأولى، الأنوار والصقور في الصدارة بـ3 نقاط لكل منهما، والشرارة وبنغازي الجديدة برصيد نقطة لكل منهما، والبرانس والمروج دون نقاط.

والمجموعة الثانية رفيق وأساريا في الصدارة بـ3 نقاط لكل منهما، والظهرة والبشائر برصيد نقطة واحدة لكل منهما، والهلال سبها والمستقبل دون نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»

إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»
المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا

عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد ...
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 ...
«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى

«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى
ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»

شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي

«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي

وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية

منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كشف ملاعب ومراقبي الجولة الثانية لتصفيات الصعود لـ«الممتاز»
كشف ملاعب ومراقبي الجولة الثانية لتصفيات الصعود لـ«الممتاز»
تجميد نشاط الاتحاد الليبي لرفع الأثقال
تجميد نشاط الاتحاد الليبي لرفع الأثقال
مدير أكاديمية النخبة: فوز فريقنا ببطولة الدرجتين الثانية والثالثة نتيجة جهد وعمل من الجميع
مدير أكاديمية النخبة: فوز فريقنا ببطولة الدرجتين الثانية والثالثة...
تألق الجابري وتعادل النعمي وخسارة أبورزيقة في البطولة الدولية للشطرنج
تألق الجابري وتعادل النعمي وخسارة أبورزيقة في البطولة الدولية ...
براعم «الاتحاد» أبطال طرابلس لكرة القدم
براعم «الاتحاد» أبطال طرابلس لكرة القدم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري ......
غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار «كاف»
غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه ......
4 رماة من ليبيا في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية
4 رماة من ليبيا في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية...
لماذا انهار الأهلي طرابلس على أرضه في 22 دقيقة أمام أورلاندو بيراتس بـ«الكونفدرالية»؟
لماذا انهار الأهلي طرابلس على أرضه في 22 دقيقة أمام أورلاندو......
تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا
تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا...
المزيد
تعرف على أطقم حكام الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
تعرف على أطقم حكام الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري ......
اليوم.. مباراتان في نصف نهائي كأس اليد
اليوم.. مباراتان في نصف نهائي كأس اليد...
فوز سلة «الاتحاد» و«الأهلي بنغازي» في إياب الدوري الليبي
فوز سلة «الاتحاد» و«الأهلي بنغازي» في إياب الدوري الليبي...
براعم «الاتحاد» أبطال طرابلس لكرة القدم
براعم «الاتحاد» أبطال طرابلس لكرة القدم...
تألق الجابري وتعادل النعمي وخسارة أبورزيقة في البطولة الدولية للشطرنج
تألق الجابري وتعادل النعمي وخسارة أبورزيقة في البطولة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط