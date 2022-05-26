تعرف على أطقم حكام الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كلفت لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، أطقم حكام الجولة الثانية لتصفيات الصعود للممتاز لكرة القدم، التي ستقام غدًا الجمعة، وفي توقيت واحد بداية من الرابعة والنصف مساءً.

وجاءت التكليفات على النحو التالي:

على ملعب زوارة وفاق أجدابيا يلتقي الصقور بإدارة الحكم حمزة الثموني، والمساعدين محمد الزايدي ومحمد السائح، والحكم الرابع محمد السرتاوي، والمراقب محمد الزوبيك.

ويشهد ملعب صرمان، مواجهة بين فريق الأنوار مع بنغازي الجديدة بإدارة الحكم مؤمن الراعي والمساعدين رمزي القاضي ورياض العزابي، والحكم الرابع عبدالمجيد مختار، والمراقب عادل الراعي.

ويستضيف ملعب الجميل، فريق البرانس أمام نظيره المروج، بإدارة الحكم محمد بن رشدان والمساعدين محمد التير ومحمد عريبي، والحكم الرابع عبدالمنعم أبوصلوعة، والمراقب عبدالوهاب راشد.

وعلى ملعب البيضاء، فريق أبي الأشهر يلتقي الهلال سبها، بإدارة الحكم مفتاح العلمي، والمساعدين محمد حسن وعلي عاشور، والمراقب مصطفى الوزري، كما يستضيف ملعب مدينة شحات، مباراة بين فريق البشائر مع أساريا، بإدارة الحكم معتز الشلماني والمساعدين باسم سيف النصر ووليد أبوحرارة والحكم الرابع الطاهر فرج، والمراقب محمد منصور.

ويستضيف ملعب مدينة القبة، فريق رفيق أمام نظيره المستقبل بإدارة الحكم نصيب الهواري، والمساعدين سفيان علي وأسامة الورفلي، والحكم الرابع أشرف عمر، والمراقب محمد عبدالله.

أبرز نتائج الجولة الأولى والترتيب الموقت بالمجموعتين

في المجموعة الأولى

الأنوار يحقق الفوز على المروج (5 / 4).

والصقور يفوز على البرانس (1 / 0).

وتعادل بنغازي الجديدة مع الشرارة دون أهداف.

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وفي المجموعة الثانية

أساريا يفوز على المستقبل (1 / 0).

ورفيق يفوز على الهلال سبها (1 / 0).

وتعادل البشائر مع الظهرة (0/0).

الترتيب بعد الجولة الأولى

في المجموعة الأولى، الأنوار والصقور في الصدارة بـ3 نقاط لكل منهما، والشرارة وبنغازي الجديدة برصيد نقطة لكل منهما، والبرانس والمروج دون نقاط.

والمجموعة الثانية رفيق وأساريا في الصدارة بـ3 نقاط لكل منهما، والظهرة والبشائر برصيد نقطة واحدة لكل منهما، والهلال سبها والمستقبل دون نقاط.