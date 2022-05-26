براعم «الاتحاد» أبطال طرابلس لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج فريق براعم «الاتحاد» (15عامًا) بكأس بطولة طرابلس لكرة القدم، بعد فوزهم أمس الأربعاء على براعم «المجد» في الجولة الخامسة لسداسي البراعم بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

وسجل فريق براعم «الاتحاد» هدفين في الشوط الأول بإمضاء أحمد سليمان (هدفين)، وفي الشوط الثاني سجل كل من معين خماج، وعلي فوني.

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وبهذه النتيجة وصل فريق براعم «الاتحاد» إلى النقطة 13، ليتوج بكأس بطولة طرابلس لفئة البراعم للموسم الرياضي (2021 / 2022).