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تألق الجابري وتعادل النعمي وخسارة أبورزيقة في البطولة الدولية للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 26 مايو 2022, 12:33 مساء
تألق الجابري وتعادل النعمي وخسارة أبورزيقة في البطولة الدولية للشطرنج
منافسات البطولة الدولية للشطرنج بالإمارات. (الإنترنت)
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أُقيمت الجولة الخامسة للبطولة الدولية للشطرنج، المقامة في الإمارات، أمس الأربعاء، وانتهت مباراة الصدارة بفوز المصري محسن الجابري على الإماراتي إبراهيم سلطان.

وتعادل اللاعب الليبي هاشم النعمي (تصنيف 1934)، مع نظيره الإماراتي سلطان زايد، (تصنيف 1445)، كما فقد الليبي محمد أبورزيقة (تصنيف 1965)، مباراته أمام الأوزبكي عبدالرحمن (تصنيف 1955).

الجابري ينفرد بالصدارة
وبعد الجولة الخامسة جاءت الصدارة للاعب المصري محسن الجابري، وبالعلامة الكاملة (5 نقاط من 5 جولات)، ويلاحقه أربعة لاعبين برصيد 4 نقاط، وبكسر التعادل يأتي ثانيًا الإماراتي إبراهيم سلطان، وثالثًا الجورجي كورديزي، ورابعًا البريطاني تشارلس، وخامسًا العراقي أكار، ويأتي الليبيان محمد أبورزيقة في الترتيب 33، وهاشم النعمي 49.

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مواجهات الجولة السادسة
وفي أهم مباريات الجولة السادسة، يقام لقاء المتصدر بين المصري محسن الجابري تصنيف 2220، وبرصيد 5 نقاط، مع العراقي أكار تصنيف 2256، والبريطاني تشارلس تصنيف 2220 يتبارى مع الإماراتي إبراهيم سلطان تصنيف 2052، والليبي محمد أبورزيقة تصنيف 1965، يلتقي عبدالرحيم -الذي يلعب باسم الاتحاد الدولي للشطرنج- تصنيف 1451، وكلاهما بنقطتين في رصيده. ويلعب هاشم النعمي تصنيف 1934 أمام وايل صبري تصنيف 1695 وكلاهما بـ1.5 نقطة.

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