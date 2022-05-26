تألق الجابري وتعادل النعمي وخسارة أبورزيقة في البطولة الدولية للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أُقيمت الجولة الخامسة للبطولة الدولية للشطرنج، المقامة في الإمارات، أمس الأربعاء، وانتهت مباراة الصدارة بفوز المصري محسن الجابري على الإماراتي إبراهيم سلطان.

وتعادل اللاعب الليبي هاشم النعمي (تصنيف 1934)، مع نظيره الإماراتي سلطان زايد، (تصنيف 1445)، كما فقد الليبي محمد أبورزيقة (تصنيف 1965)، مباراته أمام الأوزبكي عبدالرحمن (تصنيف 1955).

الجابري ينفرد بالصدارة

وبعد الجولة الخامسة جاءت الصدارة للاعب المصري محسن الجابري، وبالعلامة الكاملة (5 نقاط من 5 جولات)، ويلاحقه أربعة لاعبين برصيد 4 نقاط، وبكسر التعادل يأتي ثانيًا الإماراتي إبراهيم سلطان، وثالثًا الجورجي كورديزي، ورابعًا البريطاني تشارلس، وخامسًا العراقي أكار، ويأتي الليبيان محمد أبورزيقة في الترتيب 33، وهاشم النعمي 49.

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