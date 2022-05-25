كشف ملاعب ومراقبي الجولة الثانية لتصفيات الصعود لـ«الممتاز»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تقام، الجمعة 27 مايو الجاري، 6 مباريات في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم، وفي توقيت واحد بداية من الرابعة والنصف مساءً.

على ملعب زوارة، فريق «وفاق أجدابيا» يلتقي «الصقور»، بالمراقب محمد الزوبيك، وعلى ملعب صرمان، «الأنوار» يتبارى مع «بنغازي الجديدة»، بالمراقب عادل الراعي، وعلى ملعب الجميل «البرانس» يلتقي «المروج» بالمراقب عبدالوهاب راشد.

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وعلى ملعب البيضاء «أبي الأشهر» يلتقي «الهلال سبها»، بالمراقب مصطفى الوزري، وعلى ملعب مدينة شحات «البشائر» يتبارى مع «أساريا»، بالمراقب محمد منصور.

وعلى ملعب مدينة القبة، «رفيق» يلتقي «المستقبل» بالمراقب محمد عبدالله.

أبرز نتائج الجولة الأولى

في المجموعة الأولى

«الأنوار» يحقق الفوز على «المروج» (5 / 4).

و«الصقور» على «البرانس» (1 / 0).

وتعادل «بنغازي الجديدة» مع «الشرارة» دون أهداف.

وفي المجموعة الثانية

«أساريا» يفوز على «المستقبل» (1/ 0).

و«رفيق» على «الهلال سبها» (1 / 0).

وتعادل «البشائر» و«الظهرة» دون أهداف.

الترتيب بعد الجولة

«الأنوار» و«الصقور» في الصدارة بـ3 نقاط لكل منهما، و«الشرارة» و«بنغازي الجديدة» برصيد نقطة لكل منهما، و«البرانس» و«المروج» دون نقاط.

والمجموعة الثانية، «رفيق» و«أساريا» في الصدارة بـ3 نقاط لكل منهما، و«الظهرة» و«البشائر» برصيد نقطة واحدة لكل منهما، و«الهلال سبها» و«المستقبل» دون نقاط.