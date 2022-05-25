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فوز طائرة الجزيرة والهدف في منافسات 17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 25 مايو 2022, 04:53 مساء
فوز طائرة الجزيرة والهدف في منافسات 17 عاما
منافسات الكرة الطائرة 17 عاما. (فيسبوك)
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جرت أمس الثلاثاء، بصالة نادي الترسانة، بسوق الجمعة بطرابلس، مباراتان في نهائيات التتويج لبطولة الكرة الطائرة تحت 17عامًا بطرابلس، انتهتا بفوز براعم الهدف على الأهلي طرابلس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

تقدم الهدف بنتيجة الشوط الأول (30-28) والشوط الثاني كان التفوق فيه للأهلي طرابلس (25-20)، وعاد الهدف ليتفوق بالشوطين الثالث والرابع (25-18) و(25-19) ليتفوق أيضًا بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

أدار المباراة الحكمان علي اشتيوي وعبدالسلام البكراوي والمسجلان الدوليان عبدالحكيم رمضان وعبدالسلام الرفاعي وراقبت الخطوط الحكمتان فاطمة عاشور وفتحية المصراتي.

وفاز الجزيرة على الأولمبي بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-20)، (25-22)، (25-22).

أدار المباراة الدوليان عبدالسلام الرفاعي وعبدالحكيم رمضان وتولى التسجيل الحكمتان فاطمة عاشور وفتحية المصراتي وراقب الخطوط الحكمان عبدالسلام البكراوي  وعلي اشتيوي.

الترتيب بعد الجولة الثانية
الجزيرة في الصدارة بـ6 نقاط وأقرب الملاحقين الأهلي طرابلس والهدف بـ3 نقاط لكل منهما، ورابعًا الأولمبي دون نقاط.

مباريات الجولة الثالثة
غدا الخميس تقام بصالة نادي الترسانة، حيث تقام مباراتان في الجولة الثالثة والأخيرة، المباراة الأولى ستجمع الأولمبي مع الهدف، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع الجزيرة.

منافسات الكرة الطائرة 17 عاما. (فيسبوك)
منافسات الكرة الطائرة 17 عاما. (فيسبوك)
منافسات الكرة الطائرة 17 عاما. (فيسبوك)
منافسات الكرة الطائرة 17 عاما. (فيسبوك)
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