فوز سلة النصر والهلال في الدوري الليبي...

جرت أمس الثلاثاء، مباراتان في إياب الدوري الليبي لكرة السلة، انتهتا بفوز النصر على المروج (68-51)، وفوز الهلال على منتخب 18عامًا بنتيجة (60-40).
واليوم الأربعاء، يتجدد الموعد مع مباراتين في إياب الدوري الليبي لكرة السلة، السلفيوم يلتقي الأهلي بنغازي، والجزيرة يستضيف الاتحاد، وغدًا الخميس الشباب يتبارى مع اليرموك، والأولمبي يلتقي الأهلي طرابلس.
مفكرة النتائج
الاتحاد × الأولمبي 75-29
المدينة × اليرموك 67-45
النصر × السلفيوم بعدم الحضور 20-0
المروج × التحدي 99-57
النصر × المروج 68-51
الهلال × منتخب 18 عامًا 60-40
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