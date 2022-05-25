فوز سلة النصر والهلال في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الثلاثاء، مباراتان في إياب الدوري الليبي لكرة السلة، انتهتا بفوز النصر على المروج (68-51)، وفوز الهلال على منتخب 18عامًا بنتيجة (60-40).

واليوم الأربعاء، يتجدد الموعد مع مباراتين في إياب الدوري الليبي لكرة السلة، السلفيوم يلتقي الأهلي بنغازي، والجزيرة يستضيف الاتحاد، وغدًا الخميس الشباب يتبارى مع اليرموك، والأولمبي يلتقي الأهلي طرابلس.