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فوز النعمي وخسارة أبورزيقة وانسحاب المجبري في دولية شطرنج الإمارات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 25 مايو 2022, 02:06 مساء
فوز النعمي وخسارة أبورزيقة وانسحاب المجبري في دولية شطرنج الإمارات
هاشم النعمي. (فيسبوك)
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أقيمت، أمس الثلاثاء، الجولة الرابعة للبطولة الدولية للشطرنج بالإمارات، وجاء الفوز الأول للاعب الليبي هاشم النعمي تصنيف 1934 على حساب الإماراتي سعيد البلوشي تصنيف 1513.

وخسر الليبي الثاني محمد أبورزيقة تصنيف 1965 أمام العراقي جازان جمال تصنيف 2200، بينما انسحب اللاعب الليبي الثالث علي المجبري بعد خسارته لثلاث جولات متتالية.

الإماراتي سلطان في الصدارة
وبعد الجولة الرابعة، باتت الصدارة للاعبين الإماراتي إبراهيم سلطان تصنيف 2052، والمصري محسن الجابري تصنيف 2220، بالعلامة الكاملة، أربع نقاط من أربع جولات.

يلاحقهما بفارق نصف نقطة اللاعبان علي مرتضى من باكستان تصنيف 2144، والعراق أكثر صالح تصنيف 2265، بينما يتأخر الليبي محمد أبورزيقة إلى الترتيب 25 برصيد نقطتين، وهاشم النعمي فى الترتيب 52 برصيد نقطة واحدة.

الجولة الخامسة
محمد أبورزيقة 1965 يلتقي الأوزبكي عبدالمجيد تصنيف 1655، وكلاهما بنقطتين في رصيده، والليبي هاشم النعمي تصنيف 1934 يلتقي الإماراتي سلطان زايد تصنيف 1445.

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