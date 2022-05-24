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رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي لجنة دعم ومساندة «النصر»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 08:18 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي لجنة دعم ومساندة «النصر»
ديوان رئاسة الوزراء يشهد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين عبدالحميد الدبيبة ولجنة دعم ومساندة نادي «النصر».. (الإنترنت)
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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء، لجنة دعم ومساندة نادي «النصر»، بمشاركة الرياضي يوسف صدقي، ولاعب كرة القدم فوزي العيساوي، وعدد من الشخصيات الرياضية بالنادي.

وخصص هذا اللقاء للتعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه نادي «النصر»، وكذلك التعرف على خطة النادي للعام 2022.

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وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء أن حكومة الوحدة الوطنية ستقف مع كل الأندية بكافة مناطق ليبيا دون استثناء، وستعمل على معالجة أهم الصعوبات التي تواجه الأندية الكبيرة في بلادنا.

لقاء المنفي مع قدامى ورابطة مشجعي «النصر»
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التقى أيضًا مساء الإثنين، قدامى ورابطة مشجعي نادي «النصر» الرياضي الثقافي الاجتماعي. واستعرض قدامى ورابطة مشجعي «النصر»، أمام المنفي، الأوضاع التي يمر بها النادي في مختلف الجوانب، لا سيما الملاعب ومرافقه التي بحاجة للصيانة والتطوير، وإنشاء مراكز جديدة لعدد من الألعاب.

وأكد الرئيس دعمه الأندية الرياضية، لما لها من دور فاعل في تنمية قدرات ومواهب الرياضيين في مختلف الألعاب، باعتبارها منارات رياضية واجتماعية وثقافية، تؤكد مفاهيم الانتماء للوطن ووحدة البلاد، ودورها الفاعل في تحقيق المصالحة الوطنية.

الإشادة بمسيرة «النصر»
وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمسيرة نادي «النصر» العريق، أحد روافد المنتخبات الرياضية الوطنية في جميع الألعاب الرياضية.

وقدم الوفد للرئيس، درع وغلالة وشعار النادي، تكريمًا لجهوده اللامحدودة في دعم الرياضة الليبية.

ديوان رئاسة الوزراء يشهد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين عبدالحميد الدبيبة ولجنة دعم ومساندة نادي «النصر».. (الإنترنت)
ديوان رئاسة الوزراء يشهد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين عبدالحميد الدبيبة ولجنة دعم ومساندة نادي «النصر».. (الإنترنت)
ديوان رئاسة الوزراء يشهد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين عبدالحميد الدبيبة ولجنة دعم ومساندة نادي «النصر».. (الإنترنت)
ديوان رئاسة الوزراء يشهد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين عبدالحميد الدبيبة ولجنة دعم ومساندة نادي «النصر».. (الإنترنت)
ديوان رئاسة الوزراء يشهد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين عبدالحميد الدبيبة ولجنة دعم ومساندة نادي «النصر».. (الإنترنت)
ديوان رئاسة الوزراء يشهد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين عبدالحميد الدبيبة ولجنة دعم ومساندة نادي «النصر».. (الإنترنت)
ديوان رئاسة الوزراء يشهد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين عبدالحميد الدبيبة ولجنة دعم ومساندة نادي «النصر».. (الإنترنت)
ديوان رئاسة الوزراء يشهد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين عبدالحميد الدبيبة ولجنة دعم ومساندة نادي «النصر».. (الإنترنت)
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