3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات في الجولة الأولى لدورى التتويج لفئة الأواسط لكرة القدم، بالموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وانتهت المباريات الثلاث بالتعادل، حيث تعادل «الهلال» مع «الأخضر» بهدفين لهدفين، و«الاتحاد» مع «الاتحاد المصراتي» بنتيجة هدفين لهدفين، وتعادل أيضًا «الأهلي بنغازي» مع «الأولمبي» بهدف لهدف.

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وبهذه النتائج يضع كل فريق من الفرق الستة نقطة في رصيده.