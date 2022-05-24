«بوابة الوسط» تستعرض أجندة المباريات الخمس المؤجلة في الدوري للأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يخوض فريق الأهلي طرابلس خمس مباريات متتالية من المباريات المؤجلة في الفترة من 10 يونيو إلى 23 يونيو المقبل يتخللها مباراة ديربي طرابلس بين الأهلي طرابلس والاتحاد والتي حددت لجنة المسابقات موعدها يوم 14 يونيو المقبل.

يأتي هذا بسبب مشاركة الفريق الأفريقية والتي أوصلته إلى نصف نهائي منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

وفيما يلي مواعيد مباراة الأهلي طرابلس المؤجلة، يوم 10 يونيو يلتقي الأهلي طرابلس مع فريق السويحلي بملعب الجميل، و14 يونيو ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد بملعب الجميل، ومباراة الأهلي طرابلس والأولمبي 17 يونيو بملعب الجميل، ومباراة الخمس والأهلي طرابلس 20 يونيو بملعب الخمس، ومباراة أبوسليم والأهلي طرابلس بملعب الجميل.