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المنفي يستقبل أعضاء نادي الصقور ويطالبهم بالريادة بين الأندية الليبية (صور)

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الثلاثاء 24 مايو 2022, 03:31 مساء
المنفي يستقبل أعضاء نادي الصقور ويطالبهم بالريادة بين الأندية الليبية (صور)
رئيس المجلس الرئاسي يستقبل إدارة نادي الصقور الرياضي. (خاص - بوابة الوسط)
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استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بمكتبه إدارة نادي الصقور الرياضي بطبرق وعددًا من لاعبي بعثة الفريق الأول ومنتسبي النادي، المشاركين في التصفيات النهائية للصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المقامة بملاعب المنطقة الغربية.

ورحب المنفي بأعضاء بعثة الفريق، مشيدًا بتاريخ وعراقة نادي الصقور الرياضي، مؤكداً دعم المجلس الرئاسي، من خلال الجهات التنفيذية المختصة، لكل المكونات الرياضية وفي مقدمتها الأندية الرياضية.

وأشار المنفي في حديثه لمستقبليه إلى أهمية عودة هذا النادي العريق، والأندية الكبيرة الأخرى إلى مكانتها الطبيعية بين الأندية الكبيرة في ليبيا.

من جهتهم، جدد أعضاء بعثة النادي تقديرهم لجهود المجلس الرئاسي في دعم الرياضة، وتسخيرها للمساهمة في إنجاح المصالحة الوطنية، مؤكدين أن الرياضة واحدة من أهم الوسائل لجمع أبناء الوطن الواحد.  

وأطلعت إدارة النادي رئيس المجلس الرئاسي على بعض الصعوبات التي يواجهها النادي، وعدد من الاحتياجات التي تنقصه، لاستكمال أداء دوره الثقافي والاجتماعي والرياضي على الوجه الأكمل.

أعضاء نادي الصقور خلال حديثهم مع رئيس المجلس الرئاسي. (خاص - بوابة الوسط)
أعضاء نادي الصقور خلال حديثهم مع رئيس المجلس الرئاسي. (خاص - بوابة الوسط)
أعضاء نادي الصقور في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي. (خاص - بوابة الوسط)
أعضاء نادي الصقور في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي. (خاص - بوابة الوسط)
أعضاء نادي الصقور في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي. (خاص - بوابة الوسط)
أعضاء نادي الصقور في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي. (خاص - بوابة الوسط)
أعضاء نادي الصقور في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي. (خاص - بوابة الوسط)
أعضاء نادي الصقور في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي. (خاص - بوابة الوسط)
أعضاء نادي الصقور في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي. (خاص - بوابة الوسط)
أعضاء نادي الصقور في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي. (خاص - بوابة الوسط)
أعضاء نادي الصقور في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي. (خاص - بوابة الوسط)
أعضاء نادي الصقور في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي. (خاص - بوابة الوسط)
المنفي يستقبل أعضاء نادي الصقور ويطالبهم بالريادة بين الأندية الليبية (صور)
أعضاء نادي الصقور في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي. (خاص - بوابة الوسط)
أعضاء نادي الصقور في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي. (خاص - بوابة الوسط)
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