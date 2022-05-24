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سلة الجزيرة تنتصر في إياب الدوري الليبي لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 24 مايو 2022, 02:55 مساء
سلة الجزيرة تنتصر في إياب الدوري الليبي لكرة السلة
مباراة لسلة الجزيرة. (صفحة نادي الجزيرة عبر فيسبوك)
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جرت أمس الإثنين، بقاعة زوارة مباراة واحدة في إياب الدوري الليبي لكرة السلة انتهت بفوز صاحب الأرض الجزيرة على ضيفه الشباب بنتيجة 71 نقطة مقابل 58.

واليوم الإثنين، يتجدد الموعد مع مباراة واحدة في إياب السلة بقاعة مدينة زوارة، وتجمع الجزيرة وضيفه الشباب.

واليوم الثلاثاء، تقام مبارتان النصر يتبارى مع المروج، والهلال مع منتخب 18 عامًا.

أما الأربعاء، فتقام مبارتان أيضًا، السلفيوم يلتقي الأهلي بنغازي، والجزيرة يستضيف الاتحاد، ويشهد الخميس لقائي الشباب مع اليرموك، والأولمبي مع الأهلي طرابلس.

مفكرة النتائج
الاتحاد × الأولمبي  75-29
المدينة × اليرموك 67-45
النصر × السلفيوم بعدم الحضور 20-0
المروج × التحدي 99-57

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