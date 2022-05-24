4 انتصارات وتعادلان في الصعود للقسم الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس الإثنين، تصفيات الصعود إلى دوري القسم الممتاز لكرة القدم بإقامة ست مباريات في الجولة الأولى وأسفرت عن النتائج الآتية:

المجموعة الأولى

الأنوار يحقق الفوز على المروج بخمسة أهداف مقابل أربعة، والصقور على البرانس بهدف لصفر، وتعادل بنغازي الجديدة مع الشرارة دون أهداف.

المجموعة الثانية

أساريا يفوز على المستقبل بهدف لصفر، ورفيق على الهلال سبها بهدف لصفر، وتعادل البشائر والظهرة دون أهداف.

الترتيب بعد الجولة الأولى

في المجموعة الأولى، الأنوار 3 نقاط، والصقور 3، والشرارة 1، وبنغازي الجديدة 1، والبرانس والمروج دون نقاط، وفي المجموعة الثانية، رفيق 3 نقاط، وأساريا 3 نقاط، والظهرة 1، والبشائر 1، والهلال سبها والمستقبل دون نقاط.