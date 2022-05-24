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4 انتصارات وتعادلان في الصعود للقسم الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 24 مايو 2022, 01:31 مساء
4 انتصارات وتعادلان في الصعود للقسم الممتاز
جانب من منافسات الصعود للقسم الممتاز. (فيسبوك)
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انطلقت، أمس الإثنين، تصفيات الصعود إلى دوري القسم الممتاز لكرة القدم بإقامة ست مباريات في الجولة الأولى وأسفرت عن النتائج الآتية:

المجموعة الأولى
الأنوار يحقق الفوز على المروج بخمسة أهداف مقابل أربعة، والصقور على البرانس بهدف لصفر، وتعادل بنغازي الجديدة مع الشرارة دون أهداف.

المجموعة الثانية
أساريا يفوز على المستقبل بهدف لصفر، ورفيق على الهلال سبها بهدف لصفر، وتعادل البشائر والظهرة دون أهداف.

الترتيب بعد الجولة الأولى
في المجموعة الأولى، الأنوار 3 نقاط، والصقور 3، والشرارة 1، وبنغازي الجديدة 1، والبرانس والمروج دون نقاط، وفي المجموعة الثانية، رفيق 3 نقاط، وأساريا 3 نقاط، والظهرة 1، والبشائر 1، والهلال سبها والمستقبل دون نقاط.

مباريات الجولة الثانية
وتشهد الجولة الثانية مواجهات بين وفاق أجدابيا والصقور، والأنوار يتبارى مع بنغازي الجديدة، والمروج مع البرانس، وأبي الأشهر يلتقي الهلال سبها، وأساريا يتبارى مع البشائر، ورفيق مع المستقبل.

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