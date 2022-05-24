فوز وخسارتان لليبيا في دولية شطرنج الإمارات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمدينة دبي بطولة الإمارات الدولية للشطرنج، وأقيمت أمس الإثنين الجولة الثالثة، وحقق فيها الليبي محمد أبورزيقة تصنيف 1965 فوزه الثاني في البطولة.

جاء الفوز على حساب الإماراتي أحمد الرميثي تصنيف 1786، أما الليبيان هاشم النعمي وعلي المجبري فقدا مبارتهما أمام لاعبين أقل منهما في التصنيف.

النعمي فقد مباراته أمام الأوزبكي عبدالمجيد بوترليف تصنيف 1655، أما المجبري فقد مباراته أمام الإماراتي سالم عبدالرحيم تصنيف 1653.



وبعد الجولة الثالثة، بات هناك أربعة لاعبين في الصدارة وبالعلامة الكاملة 3 نقاط من 3 مباريات وبكسر التعادل أصبح المصري محسن الجبري في أول الترتيب ويليه كونديزى من جورجيا والإماراتي إبراهيم سلطان ثالثًا ورابعًا الإماراتي سعيد محمد.

وجاء ترتيب اللاعبين الليبيين، محمد أبورزيقة 14 برصيد نقطتين، وعلي المجبري 52 دون نقاط، وهاشم النعمي 54 دون نقاط.