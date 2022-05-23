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مشاركة عالمية للمنتخب الليبي للقوة البدنية في جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الإثنين 23 مايو 2022, 08:30 مساء
مشاركة عالمية للمنتخب الليبي للقوة البدنية في جنوب أفريقيا
رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي. (الإنترنت)
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أعلن رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية، منير الشويهدي، أن المنتخب الليبي مقبل على مشاركة في بطولة العالم في جنوب أفريقيا للكبار وزن مفتوح.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن وزارة الرياضة ستقام الدعم  اللازم من تذاكر وإقامة.

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وأوضح في تصريحه أن كل المشاركات الليبية دائما مميزة، وأن في آخر مشاركة للمنتخب ببطولة العالم بأمريكا 2016، تحصل المنتخب الليبي فيها على 10 قلائد. 

الرغبة في المشاركة
وأكد أن عودة المنتخب الليبي للبطولات العالمية شىء إيجابي، ونسعى لتقديم مستوى مميز بهذه البطولة، وأن هناك رغبة جادة من الرياضين المشاركين.

وشدد أن أسباب الغياب عن بطولة العالم مرتين في السويد وكندا، كان بسبب عدم الحصول على التأشيرة.

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