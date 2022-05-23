«المسابقات» تكشف مواعيد الأسبوعين الثامن والتاسع للدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مواعيد الأسبوعين الثامن والتاسع للدوري الليبي الممتاز، بالمجموعة الثانية، والتي جاءت على النحو الآتي:

مباريات الأسبوع الثامن

تقام مباريات الأسبوع الثامن في توقيت واحد يوم الإثنين 20 يونيو المقبل، وتقام على ملعب الزاوية، الاتحاد يحل ضيفًا على الأولمبي، وعلى ملعب مصراتة السويحلي يستضيف أبوسليم، وعلى ملعب صرمان الشط يلتقي المحلة، وعلى ملعب أبوسليم المدينة يتبارى مع الاتحاد المصراتي، والخمس يستضيف الأهلي طرابلس.

- ترحيل مباريات الأسبوع الثامن بالدوري الممتاز

- ديربي الأهلي طرابلس والاتحاد 14 يونيو

مباريات الأسبوع التاسع والأخير

أما مباريات الأسبوع التاسع والأخير فستقام جميعها الخميس 24 يونيو المقبل، على ملعب أبوسليم، ويلتقي فريق المحلة نظيره المدينة، وعلى ملعب مصراتة السويحلي يتبارى مع الاتحاد، وعلى ملعب الجميل الأهلي طرابلس يلتقى أبوسليم، وعلى ملعب مصراته الشط يتبارى مع الخمس، والاتحاد المصراتي يحل ضيفًا على الأولمبى بملعب الزاوية.

الأهلي طرابلس × السويحلي

كما جددت المسابقات أيضًا مواعيد المباريات المؤجلة، والتي جاءت على النحو الآتي، الجمعة 16 يونيو المقبل، الأهلي طرابلس يلتقى السويحلي، على ملعب الجميل، والثلاثاء 14 يونيو المقبل، ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس على ملعب الجميل.

وتقام يوم الجمعة، 17 يونيو المقبل، مباراة بين الأهلي طرابلس أمام نظيره الأولمبى على ملعب الجميل.