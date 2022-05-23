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رئيس المجلس الرئاسي يلتقي قدامى ورابطة مشجعي النصر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 05:59 مساء
رئيس المجلس الرئاسي يلتقي قدامى ورابطة مشجعي النصر
رئيس المجلس الرئاسي يلتقي قدامى ورابطة مشجعي النصر. (الإنترنت)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، قدامى ورابطة مشجعي نادي النصر الرياضي الثقافي الاجتماعي.

واستعرض قدامى ورابطة مشجعي النصر، أمام المنفي، الأوضاع التي يمر بها النادي في مختلف الجوانب، لا سيما الملاعب ومرافقه التي بحاجة للصيانة والتطوير، وإنشاء مراكز جديدة لعدد من الألعاب.

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وأكد الرئيس دعمه للأندية الرياضية، لما لها من دور فاعل في تنمية قدرات ومواهب الرياضيين في مختلف الألعاب، باعتبارها منارات رياضية واجتماعية وثقافية، تؤكد على مفاهيم الانتماء للوطن ووحدة البلاد، ودورها الفاعل في تحقيق المصالحة الوطنية.

الإشادة بمسيرة النصر
وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمسيرة نادي النصر العريق، أحد روافد المنتخبات الرياضية الوطنية في جميع الألعاب الرياضية.

وقدم الوفد للرئيس، درع وغلالة وشعار النادي، تكريمًا لجهوده اللامحدودة في دعم الرياضة الليبية.

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